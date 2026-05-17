Κ. Καραγκούνης: Μέριμνά μας να ξαναπάρει η ΝΔ τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση και εντολή

«Η μάχη ξεκίνησε και τόσο η μέριμνα η δική μου -που ξέρετε όπως όλοι οι συνάδελφοι παραμένω πάντα στρατιώτης- όσο περισσότερο η δική σας είναι η Νέα Δημοκρατία να πετύχει κάτι πρωτόγνωρο στη Μεταπολίτευση: Να ξαναπάρει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση και εντολή». Αυτό ανέφερε από βήματος του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης.

«Δεν είναι τυχαία η πολιτική υπεροχή της παράταξής μας. Όταν φεύγει το πολιτικό αφήγημα από την αντιπολίτευση τότε πέφτουν -επιτρέψτε μου την έκφραση- σε πολιτική κατάθλιψη. Γι αυτό επενδύουν στην τοξικότητα και τη σκανδαλολογία. Τα τελευταία πέντε χρόνια -και σας το λέει κάποιος που συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο- συζητάμε συνεχώς για προσωπικές επιθέσεις εναντίον συναδέλφων, για θεωρίες συνωμοσίας πάσης φύσεως.

Προφανώς και θα συζητηθούν όλα τα θέματα αλλά το να επιμένουν μονοθεματικά στα ίδια και τα ίδια, ξέρετε τι σημαίνει; Πως δεν υπάρχει πολιτικό αφήγημα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην πολιτική να μην έχεις αφήγημα, να μην έχεις όραμα; Είναι ό,τι χειρότερο για την αντιπολίτευση και αυτό τους φέρνει σε αδιέξοδο. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η χώρα επέστρεψε δυνατή ακριβώς γιατί επέστρεψε η σοβαρότητα και η συνέπεια στη χώρα», τόνισε ο κ. Καραγκούνης και πρόσθεσε:

«Μιλούσαμε χθες για κοινωνικό κράτος. Η Κεντροαριστερά υποτίθεται ότι είναι ο θεματοφύλακας του κοινωνικού κράτους. Κι εγώ ρωτώ κάτι απλό: Ποιο πραγματικά από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς ασχολήθηκε σοβαρά με το κοινωνικό κράτος; Μόνο σε αυτό το ερώτημα να απαντήσουμε που υποτίθεται ότι είναι το προνομιακό τους πεδίο».

«Η Αριστερά είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πρόσφατα, ένα επιχείρημα, μία διεκδίκηση σημαντική για τα εργασιακά: Την επεκτασιμότητα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την πλήρη μετενέργεια. Πάει κι αυτό. Το προβλέψαμε εμείς για πρώτη φορά», επεσήμανε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ