Κ. Καραγκούνης: Η χώρα μας καινοτομεί στην Ευρώπη στην προστασία των εργαζόμενων από ακραία καιρικά φαινόμενα

O υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης απάντησε σε Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Εργασίας Τζώρτζιας Κεφαλά, σχετικά με την «θεσμική κατοχύρωση της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες και προστασία των αυτοαπασχολούμενων διανομέων».

Όπως ανέφερε σχετικά «η Ελλάδα καινοτομεί στην Ευρώπη και εφαρμόζει μέτρα για τη θερμική καταπόνηση στην εργασία. Πέρυσι, μόνο έγιναν 13 φορές παύσεις εργασιών για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους».

Ο υφυπουργός, είπε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή που για πρώτη φορά εφάρμοσε τέτοια μέτρα προστασίας στην εργασία στην πράξη καθώς καμία άλλη κυβέρνηση, ούτε της κεντροαριστεράς, δεν το είχε πράξει παρόλο που λένε ότι έχουν μια αυξημένη προτεραιότητα για τέτοια θέματα». Η κυβέρνηση της ΝΔ, είπε ο κ. Καραγκούνης, έχει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα ασφάλειας στην εργασία, γι’ αυτό διαμορφώνουμε ένα αρκετά ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, για την ενσωμάτωση της 2831/24 Οδηγίας της ΕΕ που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει θεσπιστεί ομάδα εργασίας από τον Ιούνιο του 2025. Αυτή συνεδριάζει τακτικά και είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά για την ολοκλήρωση προβλέπεται να γίνουν μια σειρά από εργαστηριακές αξιολογήσεις σε συνεργασία με τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τελευταίο εργαστήριο από την ΕΕ έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Οκτώβριο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση, επισήμανε ο υφυπουργός η Ελλάδα «είναι από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που έχουμε νομοθετήσει μέτρα για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες πριν ακόμα και από την Οδηγία αυτή με το Νόμο 4808/21, διευρύνοντας τα δικαιώματα υπέρ των εργαζομένων, χωρίς καμία υποχώρηση σε ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα».

Σχετικά με την επόπτευση εφαρμογής της νομοθεσίας από τις πλατφόρμες ο κ. Καραγκούνης είπε ότι «μόνο το 2025 έχουν διενεργηθεί συνολικά 1.435 έλεγχοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς εστίασης, υπηρεσίες courier, χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Ελέγχθηκαν 2.070 εργαζόμενοι και διαπιστώθηκαν 136 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους 604.750 ευρώ» και πρόσθεσε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γίνονται καταγγελίες από τους εργαζόμενους στο 1555. Επισήμανε πάντως ότι οι έλεγχοι του υπουργείου Εργασίας δεν μπορούν να γίνονται στον δρόμο- αυτό είναι στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ- αλλά μόνο σε επιχειρήσεις.