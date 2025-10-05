Κ. Καραγκούνης για εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν αλλάζουν τα χρονικά όρια εργασίας

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή και αναμένεται να αρχίσει να συζητείται την ερχόμενη Τρίτη μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, την Κυριακή σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

«Είναι ένα νομοσχέδιο που πραγματικά εκσυγχρονίζει την εργατική νομοθεσία. Είχαμε τη δυνατότητα για μια μακρά διαβούλευση, με αρκετό χρόνο μπροστά μας να μιλήσουμε με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, με τα κόμματα και με άλλους φορείς. Το νομοσχέδιο, θα έλεγα ότι όχι μόνο εκσυγχρονίζει την εργατική νομοθεσία, αλλά φέρνει και αλλαγές πολύ σημαντικές υπέρ των εργαζομένων και βεβαίως διευκολύνει και τις επιχειρήσεις, διότι μειώνουμε πάρα πολύ τη γραφειοκρατία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό», σημείωσε αρχικά ο υφυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις μητέρες και στα νέα ζευγάρια. Να υπάρξει μια εναρμόνιση του οικογενειακού με τον εργασιακό βίο, διότι θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία. Φερ ειπείν στις γυναίκες μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που πρέπει πραγματικά να τις διευκολύνουμε να βγουν στην αγορά εργασίας, το κάνουμε μέσα από την διευθέτηση των ωραρίων το οποίο είναι σημαντικό και από κει και πέρα πολύ απλά, έτσι να το πω και στους φίλους που μας ακούν.

Το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο αν εκχωρείται και ακατάσχετο ενώ επεκτείνουμε τη χορήγηση του μετά γενέθλιου τμήματος άδειας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες, επεκτείνεται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας και σε περιπτώσεις ασφάλισης και απασχόλησης σε πάνω από ένα εργοδότη, σε πάνω από ένα ταμείο.

Και βεβαίως ένας μεγάλος πυλώνας αυτού του εργασιακού νομοσχεδίου είναι η Υγεία και ασφάλεια. Αλλάζουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, που παρέμενε ίδιο πάνω από 30 χρόνια, με πολύ σημαντικές αλλαγές προστασίας των δικαιωμάτων εργαζομένων».

Για τις 13 ώρες εργασίας

Για το 13ωρο, ο Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι πρόκειται για «μια ακόμα ώρα περιοδικής απασχόλησης. Δηλαδή η δυνατότητα που είχε μέχρι τώρα και έχει μέχρι τώρα, ένας εργαζόμενος να δουλέψει σε δύο εργοδότες. Και πράγματι, τρεις μέρες, τρεις φορές το μήνα, για 37 μέρες το χρόνο, μπορούσε να δουλέψει συνεχώς 13ωρο σε δύο εργοδότες αλλά για αυτό το χρονικό περιορισμό. Το ίδιο κάνουμε τώρα σε έναν εργοδότη, αλλά όμως με υπερωριακή απασχόληση, δηλαδή 40% αυξημένη απασχόληση στο βασικό ημερομίσθιο. Αυτό είναι το οποίο προβλέπει η ρύθμιση και βεβαίως με ασφαλιστικές δικλείδες.»

«Είναι κοινοτικός νόμος και αυτή η ρύθμιση της υπερωριακής απασχόλησης που πάμε να φέρουμε, λειτουργεί και ισχύει ήδη σε πάνω από 12 ευρωπαϊκές χώρες», συμπλήρωσε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει 48 ώρες -μέσος όρος- την εβδομάδα. Μπορεί να δουλέψει 150 ώρες υπερωριακής απασχόλησης και βέβαια είναι απαραβίαστο το οκτάωρο της ανάπαυσης. Τίποτα από αυτά τα τρία τα οποία δεν αλλάζει με το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο φέρνουμε, δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή τα χρονικά όρια που θα δουλέψει ένας εργαζόμενος που προβλέπονται σήμερα, ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και την επόμενη μέρα. Απλά, αν το θέλει, θα μπορεί να κάνει 1 ώρα υπερωριακή απασχόληση, αλλά οι υπερωρίες που μπορεί να κάνει δεν θα είναι 200. Δεν είναι απεριόριστος αριθμός των υπερωριών. Είναι 150 υπερωρίες το χρόνο. Γίνεται διαφορετική κατανομή του χρόνου αλλά δεν αλλάζουν τα χρονικά όρια.

Η διαφορά είναι ότι τώρα εφαρμόζουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ελέγχει τον πραγματικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων.»