Κ. Καραγκούνης : «Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας» – Τι είπε για μισθούς και συντάξεις

Κατηγορηματικός ότι δεν εξετάζεται η κατάργηση του επιδόματος ανεργίας εμφανίστηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά τη νέα αναβάθμιση από τη Moody’s, στην πορεία της απασχόλησης, στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

«Η αναβάθμιση θα φέρει επενδύσεις και θέσεις εργασίας»

Σχολιάζοντας τη νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές.

Όπως εξήγησε, τα επενδυτικά κεφάλαια κατευθύνονται σε χώρες που διαθέτουν οικονομική και πολιτική σταθερότητα, καθώς και θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η αναβάθμιση μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της παραγωγικότητας.

«Οι επενδυτές θα πάνε σε μια χώρα που έχει οικονομική σταθερότητα, προοπτική και πολιτική σταθερότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις έχουν φτάσει στο 17% και καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά από το 18%, ενώ 563.000 άνθρωποι που βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας το 2019 έχουν πλέον αποκτήσει δουλειά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νεανική ανεργία, σημειώνοντας ότι από περίπου 40% το 2019 έχει υποχωρήσει κάτω από το 15%, αν και αναγνώρισε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ίδιος επικαλέστηκε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 4.389.823, κάνοντας λόγο για ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, την οποία συνέδεσε με στοχευμένες πολιτικές και μέτρα για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου εργασίας.

«Τετραετία των μισθωτών»

Ο κ. Καραγκούνης εκτίμησε ότι η θετική πορεία της οικονομίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών.

«Έχω πει ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι η τετραετία των μισθωτών, γιατί θα έχουμε αύξηση των μισθών», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Όπως ανέφερε, το ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί από τα 187 δισ. ευρώ στα 261 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να φτάσει τα 310 δισ. ευρώ έως το τέλος της επόμενης τετραετίας.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Απαντώντας στην επισήμανση ότι σε αρκετές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία καταγράφεται σημαντική κινητικότητα.

Όπως είπε, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες σε κλάδους όπως το μέταλλο, τα ζαχαρώδη, ο επισιτισμός και οι τράπεζες.

Ειδικά στον επισιτισμό, ανέφερε ότι περίπου 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από μισθούς οι οποίοι κυμαίνονται από 930 έως 1.100 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα, ενώ μαζί με τα επιδόματα μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.400 ευρώ.

Στον τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν υπογραφεί δύο συλλογικές συμβάσεις που προβλέπουν κατώτατες αποδοχές 1.600 και 1.700 ευρώ αντίστοιχα.

«Όταν η οικονομία παράγει και αποδίδει, πρέπει να έρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας», υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι η σημαντική μείωση της ανεργίας ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, καθώς πλέον αρκετές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό.

Οι ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις ελλείψεις προσωπικού που καταγράφονται σε συγκεκριμένους κλάδους, βάσει του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Μεταξύ των επαγγελμάτων με υψηλή ζήτηση περιλαμβάνονται:

υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι,

υπάλληλοι διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας,

χειριστές μηχανημάτων έργου,

συντηρητές κτιρίων,

τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών,

μάγειρες και εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία.

Όπως επισήμανε, τα προγράμματα και οι σχολές της ΔΥΠΑ προσανατολίζονται πλέον στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενώ για ορισμένες από αυτές τις ειδικότητες η απορρόφηση των αποφοίτων φτάνει, σύμφωνα με τον ίδιο, στο 100%.

«Δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας»

Ο κ. Καραγκούνης διευκρίνισε ότι η συζήτηση που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν συνδέεται με κυβερνητικό σχεδιασμό για κατάργηση του επιδόματος ανεργίας.

«Το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να κοπεί. Να μη φοβάται ο κόσμος», τόνισε, σημειώνοντας ότι η σχετική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη αποτελούσε προσωπική άποψη.

Αντίθετα, όπως είπε, έχει εφαρμοστεί πιλοτικά ένα νέο μοντέλο, βάσει του οποίου ο άνεργος λαμβάνει υψηλότερο ποσό κατά τους πρώτους μήνες μετά την απώλεια της εργασίας του και στη συνέχεια το επίδομα μειώνεται σταδιακά.

Έφερε ως παράδειγμα εργαζόμενο με μισθό 1.200 ευρώ, ο οποίος, αντί να περιοριστεί άμεσα στο βασικό επίδομα των 565 ευρώ, μπορεί στο αρχικό διάστημα της ανεργίας να λάβει ποσό που φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εάν ένας δικαιούχος βρει εργασία πριν ολοκληρωθεί η περίοδος επιδότησής του, μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει το 50% του επιδόματος για το υπόλοιπο διάστημα, παράλληλα με τον μισθό του. Το μέτρο, όπως ανέφερε, λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και οι αυξήσεις του 2027

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, ο υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί καθαρή στα τέλη Νοεμβρίου.

Σημείωσε ότι το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από την καθαρή αξία μιας εθνικής σύνταξης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στο 2,4%.

Παράλληλα, έκανε λόγο για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 700.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έως τώρα δεν έβλεπαν τις ετήσιες αυξήσεις στις αποδοχές τους.

«Δεν μιλάμε για 13η σύνταξη, αλλά εάν προστεθούν η ενίσχυση των 400 ευρώ και η αύξηση των συντάξεων, το συνολικό όφελος θα την προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε, τέλος, ότι η άνοδος του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, επισημαίνοντας πάντως ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα εισοδήματα.