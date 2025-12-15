Κ. Κάλας: Οι συνομιλίες ΕΕ με Γουίτκοφ και Κούσνερ, δεν έγιναν λόγω πιθανής κυβερνοεπίθεσης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες του σκιώδους ρωσικού στόλου, στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, ενώ προστέθηκαν 40 νέα πλοία στη λίστα των κυρώσεων.

Παράλληλα, όπως είπε, επιβλήθηκαν κυρώσεις και σε άτομα στη Λευκορωσία για τις αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις, προς κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχετικά με τις συνομιλίες που ήταν σήμερα προγραμματισμένες για την Ουκρανία, με τον ειδικό απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, είπε ότι «στην πραγματικότητα, δεν έχω πολλά να αναφέρω από τις συζητήσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς δεν ξέρω αν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση, αλλά σίγουρα η τεχνολογία δεν λειτούργησε σωστά. Έτσι, δεν είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για το δάνειο αποζημιώσεων». Σχετικά με το θέμα, τόνισε ότι «όλοι γύρω από το τραπέζι κατανοούν τις ανησυχίες του Βελγίου και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν αυτά τα βάρη και τον κίνδυνο».

Αναφορικά με την πιθανότητα εγκατάλειψης του στόχου ένταξης στο ΝΑΤΟ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, επεσήμανε ότι «οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι οποιαδήποτε ειρηνική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας». Όπως είπε, οι εγγυήσεις αυτές πρέπει και από την πλευρά των ΗΠΑ να είναι «όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στο έδαφος, με συγκεκριμένο αριθμό στρατιωτών και δυνατοτήτων».