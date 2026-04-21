Κ. Γκιουλέκας: Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη προχωρά με άλματα και τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται απόλυτα

«Βλέπουμε όλα τα εργοτάξια του οδικού άξονα Flyover να δουλεύουν πυρετωδώς, ένα έργο να προχωρεί με άλματα και τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται απόλυτα», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που έγινε στο Διοικητήριο.

«Εδώ στη Θεσσαλονίκη σπάσαμε τα “φράγματα” και μεταξύ μας είμαστε όλοι σε ένα τραπέζι, συζητούμε, συνεννοούμαστε, παίρνουμε αποφάσεις για το καλό των συμπολιτών μας, για το καλό της πόλης μας, για το καλό όλων μας. Εμείς προσπαθούμε, σε αυτό το διάστημα που απομένει μέχρι την απόδοση των έργων που εκτελούνται, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας», είπε ο υφυπουργός.

Ο κ. Γκιουλέκας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν χρήση της δωρεάν εφαρμογής DriveThess, που παρέχεται σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, μέσω της Google, όλο το 24ωρο και πριν ξεκινήσουν κάποια διαδρομή να ενημερώνονται για το πως θα φτάσουν νωρίτερα στον προορισμό τους.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, Βασίλης Καππάτος, τόνισε πως η συγκεκριμένη εφαρμογή βελτιώνεται συνεχώς από το Ινστιτούτο με τη χρήση νέων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, καλύπτει 14 κεντρικούς οδικούς κόμβους στη Θεσσαλονίκη και σε συνδυασμό με τα “έξυπνα φανάρια” έγινε κατορθωτό να μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος κατά 15%.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι:

-Θα παραμείνουν στην περιφερειακή οδό, μέχρι να παραδοθεί ο Fly Over, τα γερανοφόρα οχήματα, βαν και μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης που υπάρχουν σήμερα ώστε να απομακρύνονται άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τυχόν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης.

-Δεν πρόκειται να σταματήσει καθόλου η κυκλοφορία στη γέφυρα Πανοράματος με τον νέο κλάδο λειτουργίας της.

-Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται το ζήτημα κάποιων κάδων απορριμμάτων που δεν είναι σωστά τοποθετημένοι στις θέσεις τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ