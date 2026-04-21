Κ. Γκιουλέκας: «Συνεχίζουμε τον συντονισμό για μια ακόμη πιο λειτουργική Θεσσαλονίκη»

Συνεδρίασε σήμερα, το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, με αντικείμενο την αξιολόγηση και περαιτέρω ενίσχυση των κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων, που έχουν, ήδη, ληφθεί για την βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη λόγω των μεγάλων εν εξελίξει έργων της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (FlyOver) και του Μετρό.

Κοινή διαπίστωση όλων των φορέων που συμμετείχαν στην σύσκεψη ήταν η μεγάλη ικανοποίησή τους από τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, που έχει επιφέρει στο πολεοδομικό συγκρότημα η κατασκευή του FlyOver, όπως, επίσης, και η ανάγκη διατήρησης της «προίκας» των συνεργασιών και του συντονισμού των τοπικών φορέων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το FlyOver.

Όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όπως τόνισε και σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας μέχρι την ολοκλήρωση του FlyOver θα παραμείνουν κατά μήκος της Περιφερειακής Οδού τα γερανοφόρα οχήματα, όπως επίσης και τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης που έχουν εγκατασταθεί για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων που υφίστανται μηχανικές βλάβες κ.ο.κ. «Συνεχίζουμε τον συντονισμό για μια ακόμη πιο λειτουργική Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΜΑΘ κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Επίσης τονίστηκε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή Drive Thess διευρύνει συνεχώς τις περιοχές της πόλης που καλύπτει και, επίσης, διευρύνεται η χρήση της από τους πολίτες, που μπορούν, μέσω αυτής, να βλέπουν δωρεάν, σε πραγματικό χρόνο, από το κινητό τους τον κυκλοφοριακό φόρτο στους κύριους οδικούς άξονες της πόλης, ώστε να αποφεύγουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους. Για την καθαίρεση της Γέφυρας του Πανοράματος επισημάνθηκε ότι δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, αφού θα γίνει, όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στον Περιφερειακό, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης ζήτησε την αμφιδρόμηση των οδών Αγίου Πάντων κάτω από την Μοναστηρίου και της οδού Δωδεκανήσου πάνω από την Τσιμισκή ώστε να διευκολυνθεί μέσω αυτής η κίνηση των οχημάτων προς την οδό Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά|) και να μειωθεί ο φόρτος στην Εγνατία.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Μερελής επανέλαβε την πρότασή του για παροχή κινήτρων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις για απόκτηση στόλων mini bus και έθεσε το ζήτημα της κατακόρυφης αύξησης των μισθωμάτων των καταστημάτων που έχει επιφέρει η λειτουργία του Μετρό, ενώ ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μάριος Παπαδόπουλος ζήτησε βελτίωση των ελέγχων για τις θέσεις φορτοεκφορτώσεων στο κέντρο της πόλης και έθεσε επίσης θέμα δημιουργίας υπογείων πάρκινγκ.