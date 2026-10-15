Κ. Γκιουλέκας: Να γίνουν η Μακεδονία και η Θράκη μια περιοχή στρατηγική σημασίας για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη

«Το σημαντικό είναι ότι ήρθαν σε επαφή εκπρόσωποι της Μακεδονίας και της Θράκης από τα Πανεπιστήμια, τα Λιμάνια, την επιχειρηματικότητα, τα Επιμελητήρια, την Αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των οργανισμών και των φορέων της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας εξωστρέφειας στην Αλβανία και το Μαυροβούνιο.

«Αυτό είναι σημαντικό γιατί κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε δυναμικές συνεργασίες με τη Βόρεια Ελλάδα και πιστεύουμε ότι όπως έγινε και στη Βουλγαρία και στην Σερβία και στη Ρουμανία, έτσι και με την Αλβανία και με το Μαυροβούνιο θα υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», είπε και συνέχισε: «Βεβαίως, εμείς τώρα θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα, προσκαλώντας τους συνομιλητές μας από τα κράτη τα οποία επισκεφτήκαμε να έρθουν τώρα στη Βόρεια Ελλάδα σε μία δεύτερη φάση, προκειμένου να έχουμε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα από αυτή την περιοδεία. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν και τη Μακεδονία και τη Θράκη να αποκτήσουν μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες και, γιατί ή όχι, να γίνουν μία περιοχή στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ