Κ. Γκιουλέκας: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

Τα μεγάλα βήματα, που έχει κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ από το 2019 μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε από το βήμα του συνεδρίου του Economist, που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Reforming the State: Transformation of public administration in Greece».

«Μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία του κορονοϊού οι ρυθμοί επιταχύνθηκαν. Κερδίσαμε το χαμένο έδαφος και ιδιαίτερα από το 2019 και μετά η Κυβέρνηση της ΝΔ υλοποίησε ένα συγκεκριμένο και συντεταγμένο πρόγραμμα, που φέρνει απτά αποτελέσματα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο ΥΜΑΘ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων εργατοωρών που έχει αποφέρει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου και τόνισε ότι σαφώς υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα προς όφελος του πολίτη αλλά η Ελλάδα ήδη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε πολλούς τομείς. Για την πρόοδο αυτή εξήρε το έργο τόσο του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, όσο και της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Παράλληλα, τόνισε ότι στο ΥΜΑΘ ο ίδιος έχει παροτρύνει τους συνεργάτες του να εξετάζονται τα αιτήματα των πολιτών, που προστρέχουν στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Διοικητήριο, με «διασταλτική ερμηνεία», δηλαδή να εξετάζεται πώς μπορούν να βρεθούν τρόποι εξυπηρέτησης των πολιτών όταν προκύπτουν σκόπελοι, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Έμφαση έδωσε, επίσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών στην επιλογή του ιδίου και συνολικά της ηγεσίας του ΥΠΕΣ το ΥΜΑΘ να μην αποτελεί μία περίκλειστη διοικητική δομή αλλά να υλοποιεί καμπάνια εξωστρέφειας στα Βαλκάνια, η οποία πέρα από την εμπορική και επιχειρηματική της υπόσταση αφορά επίσης τους φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες και να αναπτυχθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τον χαιρετισμό του έκλεισε ο Κ. Γκιουλέκας ευχαριστώντας τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης «διότι χάρη σε εσάς – όπως τόνισε – μπορεί το κράτος να γίνεται πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο για τον πολίτη».