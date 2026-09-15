K. Γκίλφοϊλ: Στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας – Στήριξη στις ελληνικές αρχές για την αποτροπή επιθέσεων

Ηπρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σχολίασε την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη έπειτα από 14 χρόνια κράτησης, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στην απειλή της πολιτικής βίας.

Σε ανάρτησή της στο Χ, χαρακτήρισε τον Μαζιώτη και τους συνεργάτες του «αριστερούς τρομοκράτες», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία» και ότι οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν «πλήρη και απόλυτη καταδίκη».

Η Γκίλφοϊλ σημείωσε ακόμη ότι «δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή των αποπειρών δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων» και πρόσθεσε ότι δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουν την απονομή δικαιοσύνης.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή της προς όσους έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο, δηλώνοντας ευγνώμων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ελληνικών διωκτικών αρχών να αποτρέπουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να οδηγούν τους δράστες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στην ανάρτηση παρατίθεται και σχετική αναφορά του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ στον Νίκο Μαζιώτη

Υπενθυμίζεται ότι, την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του «Επαναστατικού Αγώνα», στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Δομοκού.

Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέοντα με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η ανακοίνωση συνδέεται με τη νέα πολιτική περιορισμού θεωρήσεων που ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πολιτική στοχεύει αλλοδαπούς που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν ή υποστηρίζουν ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν ο ηγέτης του Επαναστατικού Αγώνα, μιας ελληνικής ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης που διεξήγαγε μια παρατεταμένη εκστρατεία βίας εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών. Ο Μαζιώτης πρόκειται να αποφυλακιστεί σήμερα. Ωστόσο, του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των περιορισμών μας για τις θεωρήσεις εισόδου που στοχεύουν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας» αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του.

Η σημερινή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί διαφορετικό μέτρο από το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων στο οποίο υπάγεται ήδη ο Νίκος Μαζιώτης. Τον Απρίλιο του 2015 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε «Specially Designated Global Terrorist» (SDGT), δηλαδή πρόσωπο που έχει ενταχθεί από τις ΗΠΑ στο ειδικό καθεστώς κυρώσεων για την παγκόσμια τρομοκρατία. Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία και την απαγόρευση συναλλαγών Αμερικανών πολιτών και οντοτήτων μαζί του.