Κ. Γκίλφοϊλ: Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα

Ισχυρό μήνυμα για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

«Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα», τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, αναφερόμενη στη συνέχιση της κοινής προσπάθειας των δύο χωρών απέναντι στα δίκτυα παράνομης εμπορίας αρχαιοτήτων.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στη σημασία του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Είμαστε περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον Υπουργό, τον κ. Ρούμπιο, για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Η ηγεσία του στον σημερινό στρατηγικό διάλογο υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον», ανέφερε.

Η συνεργασία για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανανέωση της συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνοντας ότι ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών και στον τομέα της επιβολής του νόμου.

«Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος», είπε. Παράλληλα, συνέδεσε τη νέα περίοδο συνεργασίας με τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία και προανήγγειλε νέο πολιτιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειρόγραφα και άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με τον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, με αναφορές μεταξύ άλλων στην Ύδρα και τις Σπέτσες. Σύμφωνα με την ίδια, η πρωτοβουλία θα αναδεικνύει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, «δύο έθνη που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία».

Έκθεση με αρχαιότητες που επιστρέφουν στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία για την κοινή προστασία των αρχαιοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση με πολιτιστικά αγαθά που επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη συνεργασία θα αναδεικνύει παράλληλα τις προσπάθειες των δύο χωρών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

«Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο: “Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα”», κατέληξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ.