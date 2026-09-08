Κ. Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

«Πέρασα δύο παραγωγικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από το Φόρουμ Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου είχα επαφές με τους υπουργούς Ενέργειας της Βουλγαρίας, Ίβα Πέτροβα, της Βόρειας Μακεδονίας, Σάνια Μποζινόβσκα, της Κύπρου, Μιχαήλ Δαμιανός, καθώς και με ανώτατα στελέχη περιφερειακών εταιρειών φυσικού αερίου και διαχειριστές δικτύων μεταφοράς, οι οποίοι εργάζονται όλοι για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Οι συναντήσεις μας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των υποδομών, της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την περιοχή. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», συμπληρώνει.