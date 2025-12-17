Κ. Γκιλφόιλ για σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»: «Μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών»

Τα συγχαρητήρια της για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλε με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συγκεκριμένα η κυρία Γκιλφόιλ τονίζει στη δήλωση της: «η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας.

Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες Αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση που οδήγησε στον εντοπισμό του πλοίου με τους 4 τόνους κοκαΐνης και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν στην ΕΛΑΣ από το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.