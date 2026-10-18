Κ.Γιουτίκας: «Ο Μακεδονικός Αγώνας διέσωσε και «κλείδωσε» τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας».

Στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Ο κ. Γιουτίκας, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου και πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία. Στη συνέχεια, παρέστη στο τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στις προτομές των Ηρώων στην πλατεία Μακεδονομάχων.

«Μπορεί να έχει περάσει ένας και πλέον αιώνας από την έναρξη και την ολοκλήρωσή του, αλλά ο Μακεδονικός Αγώνας, συνεχίζει να καθορίζει την πορεία του τόπου μας και να μας καθορίζει. Αυτός ο Αγώνας, από το 1904 έως το 1908, αποτέλεσε τον κορυφαίο κρίκο στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Και ήταν αυτός που στην περίοδο της κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διέσωσε, επιβεβαίωσε και «κλείδωσε», πιστοποίησε, τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας. Ήταν αυτός που υποχρέωσε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, να εμπεδώσουν την ελληνικότητα της έως τότε υπόδουλης Μακεδονίας. Και ήταν αυτός ο ανταρτοπόλεμος, που χάραξε αδιαπραγμάτευτα το δρόμο για την οριστική ένωση της Μακεδονίας με το ελληνικό κράτος, λίγα χρόνια αργότερα. Χωρίς αυτόν, η εξέλιξη του τόπου μας, θα μπορούσε να μην είναι η ίδια, να μην ήταν αυτή που γνωρίζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Γιουτίκας ανέδειξε επίσης την ιδιαίτερη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα, ως πανεθνικού Αγώνα.

«Παρόλο, που η γη της Μακεδονίας δεν είχε ενσωματωθεί ακόμη στο ελληνικό κράτος, ο Μακεδονικός Αγώνας, έγινε υπόθεση όλων των Ελλήνων. Το Ελληνομακεδονικό Κομιτάτο που με πρωτεργάτες τον Στέφανο Δραγούμη και τον εκδότη Δημήτρη Καλαποθάκη, στρατολογούσε εθελοντές για την υπεράσπιση της Μακεδονίας από όλη την Ελλάδα, δεν ιδρύθηκε εδώ. Ιδρύθηκε στην Αθήνα. Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού, έγιναν αντάρτες στα Μακεδονικά βουνά. Ο Αρχηγός των Μακεδονικών Σωμάτων, ο Παύλος Μελάς, ήταν αξιωματικός κι αυτός, από εύπορη οικογένεια της τότε αθηναϊκής κοινωνίας. Έλληνες αγωνιστές απ’ όλα τα μέρη της τότε Ελλάδας, έφτασαν εδώ για την υπεράσπιση του ελληνικού μακεδονικού πληθυσμού. Τάγματα ενόπλων από την Κρήτη, από τη Μάνη, αγωνίστηκαν εθελοντικά, με συγκλονιστική γενναιότητα και αυταπάρνηση. Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτέλεσε κορυφαίο γεγονός εθνικής ενότητας και προάσπισης της εθνικής συνείδησης» τόνισε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Αποτίουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές με τα υψηλά ιδανικά και τη δυνατή εθνική συνείδηση, με σεβασμό και καθολική αναγνώριση στον άθλο που έφεραν εις πέρας. Με πίστη στις δυνάμεις τους και ενότητα, ύψωσαν το βλέμμα τους πέρα και πάνω από τα εμπόδια. Τα μηνύματα του Μακεδονικού Αγώνα, αγγίζουν το παρόν και το μέλλον μας. Κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο, όταν είμαστε ενωμένοι και κάνουμε βήματα μπροστά με αυτοπεποίθηση. Όπως κάνει έως σήμερα, η Μακεδονία, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κερδίζει τις μάχες για την εδραίωση πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Χρόνια πολλά Μακεδονία! Χρόνια πολλά Ελλάδα!».