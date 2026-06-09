Κ. Γιουτίκας: “Να καταργηθούν οριστικά τα διόδια στα Μάλγαρα»

Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, καθώς όπως επισημαίνει μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας τους, είναι αυταπόδεικτο σε αρμόδιους και μη, ότι έχουν μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν.

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε προς τη «Νέα Εγνατία Οδό Παραχώρηση Α.Ε.», αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του μετωπικού σταθμού των Μαλγάρων.

Όπως υπογραμμίζει «η αποφυγή της καταβολής διοδίων στο σταθμό των Μαλγάρων, είναι συστηματική πρακτική όλα αυτά τα χρόνια, από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, οδηγούς φορτηγών και επιβατικών οχημάτων σε καθημερινή βάση. Με τα διαφυγόντα έσοδα για τον διαχειριστή του σταθμού, να μπορούν να εκτιμηθούν σε αρκετές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ, σωρευτικά έως σήμερα».

Ο δεύτερος λόγος, που αποτελεί επακόλουθο αυτής της στρεβλότητας, είναι η υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας – Κυμίνων- Μαλγάρων – Σίνδου.

«Φορτηγά κάθε είδους, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή διοδίων, κινούνται αδιάλειπτα μέσα στους οικισμούς από τους οποίους διέρχεται η επαρχιακή οδός. Τα μποτιλιαρίσματα και οι ουρές χιλιομέτρων, είναι καθημερινό φαινόμενο ειδικά τις ώρες αιχμής, ενώ τα τροχαία ατυχήματα και οι προσκρούσεις- λόγω της στενότητας του δρόμου-

, σε κατοικίες και καταστήματα, είναι συνεχή. Η απειλή για την ασφάλεια των 15.000 κατοίκων των Μαλγάρων, των Κυμίνων και της Χαλάστρας, αλλά και των περιουσιών τους είναι διαρκής».

Στην ίδια επιστολή, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, θίγει το μείζον ζήτημα της μόνιμα προβληματικής κατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Κάθε προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη συντήρηση της επαρχιακής οδού, εκτός από άκρως δαπανηρή, καθίσταται και αναποτελεσματική, καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση των τεχνικών μας παρεμβάσεων, το οδόστρωμα επανεμφανίζει επικίνδυνες καθιζήσεις και ρηγματώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει εξάλλου ο κ. Γιουτίκας, στη μόνιμη ταλαιπωρία που διαχρονικά υφίστανται οι οδηγοί στο ύψος του μετωπικού σταθμού, σε περιόδους εξόδου των εκδρομέων, σε εξόδους εορταστικών τριημέρων, ή άλλοτε λόγω εργασιών συντήρησης στην Εγνατία Οδό, ή και συνδυαστικά, όπως συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Για όλους αυτούς τους λόγους και ενόψει της λειτουργίας τους επόμενους μήνες νέου μετωπικού σταθμού διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, στα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, επαναφέρει την πρόταση του για την κατάργηση του σταθμού διοδίων στα Μάλγαρα, την οποία είχε καταθέσει την τελευταία δεκαετία, τόσο στο δημόσιο διάλογο, όσο και εγγράφως προς την «Εγνατία Οδό Α.Ε.».

«Είναι ένα χρόνιο και κυρίως δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της Περιφέρειας, καθώς αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης στα Μάλγαρα, ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Η κατάργηση του συγκεκριμένου σταθμού διοδίων θα λειτουργήσει σαφώς επ’ ωφελεία του παραχωρησιούχου, θα δώσει ανάσα στους κατοίκους των όμορων Δήμων που ζουν υπό το μόνιμο καθεστώς του φόβου, θα αποσυμφορήσει τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των οδηγών, ενώ θα μας επιτρέψει

την αναβάθμιση των οδικών υποδομών με σημαντική ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων. Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αναβολές», δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Εξάλλου, η μεταφορά του σταθμού διοδίων από τα Μάλγαρα αποτελεί πάγιο αίτημα των Δήμων στην ευρύτερη περιοχή από το 1998, ενώ υποδεικνύεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Αξιού από το 2010 (ΦΕΚ 218/ τ. ΑΑΠΘ/7-6-2010).