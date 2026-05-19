Κ. Γιουτίκας: «Καλώ το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να σταματήσει “να παίζει” στις καθυστερήσεις την οδική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης»

Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει «όνειρο θερινής νυκτός», προειδοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Και με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το καλεί να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου.

Η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης του λιμανιού, έχει ουσιαστικά περάσει «στα αζήτητα», μετά την εξαγορά της Εγνατίας Οδού Α.Ε. από ιδιωτική εταιρεία, καθώς δεν έχει περιληφθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις που παρέλαβε το νέο εταιρικό σχήμα.

Κι ενώ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις, με την επέκταση της 6ης προβλήτας και προωθείται η σιδηροδρομική του σύνδεση, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τη ζωτικής σημασίας οδική του σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης στην επιστολή του, το έργο της οδικής σύνδεσης του ΟΛΘ, δεν αφορά μόνο στην ομαλή λειτουργία του λιμανιού και την ενίσχυση των αναπτυξιακών του προοπτικών, αλλά επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης, σε κορυφαίο κόμβο διαμομετακομιστικού εμπορίου προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

«Ακόμη και η προσπάθεια του Υπερταμείου για την ανάπτυξη logistic center hub στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, “θα τορπιλιστεί”, αν δεν ολοκληρωθεί η σύνδεση του λιμανιού με τον ΠΑΘΕ», έχει επισημάνει σε δημόσιες τοποθετήσεις του.

Χωρίς αυτήν, τα εκατοντάδες βαρέα οχήματα που εξέρχονται ή εισέρχονται καθημερινά στο λιμένα, καθώς δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο, διοχετεύονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοιο κυκλοφοριακό φόρτο. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.000 φορτηγά την ημέρα, που μεταφέρουν προϊόντα από και προς το λιμάνι, αναγκάζονται να κάνουν κύκλο και να κάνουν χρήση του ήδη επιβαρυμένου επαρχιακού οδικού δικτύου του Καλοχωρίου, δημιουργώντας υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, με σοβαρές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την ανθεκτικότητα της οδικής υποδομής.

«Το κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα και την εθνική οικονομία είναι τεράστιο, σε σχέση με το κόστος ολοκλήρωσης του έργου. Μετά μάλιστα από σχεδόν 15 χρόνια ταλαιπωρίας, αναβολών και καθυστερήσεων κι ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε και έχει παραδώσει ήδη τον κόμβο Κ16 στην περιοχή Λαχαναγοράς και τη γέφυρα Πόντου-Λαχαναγοράς», σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου δε για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων, στην επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προτείνει να αναλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τη δημοπράτησή του εναπομείναντος τμήματος του έργου, εφόσον προηγουμένως εγγραφούν τα απαιτούμενα κονδύλια σε συγκεκριμένο κωδικό στον προϋπολογισμό της.