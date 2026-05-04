Κ. Γιουτίκας: Επίσκεψη στον πρώτο Οστρακογεννητικό Σταθμό στη χώρα, στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, θα επισκεφθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 11 π.μ., τον Οστρακογεννητικό Σταθμό στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ.

Πρόκειται για το μοναδικό Οστρακογεννητικό Σταθμό στην Ελλάδα, που έγινε πραγματικότητα με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, με τον ΕΛΚΕ και το Εργαστήριο Ιχθυοκομίας και Αλιείας του Α.Π.Θ.

Στους στόχους της λειτουργίας του είναι η ανάπτυξη γόνου ανθεκτικού στις συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης και νέων τεχνικών στην καλλιέργεια μυδιών, για την ενίσχυση και υποστήριξη των μυδοπαραγωγών στο Θερμαϊκό Κόλπο, καθώς και η επέκταση της οστρακοκαλλιέργειας στην Κεντρική Μακεδονία σε νέα είδη, όπως τα στρείδια και οι αχιβάδες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα παρουσιαστούν στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη για την παραγωγή γόνου υψηλής προσαρμοστικότητας και αντοχής, όπως και τα πρώτα επιστημονικά συμπεράσματα από την καλλιέργεια των νέων ειδών σε συνθήκες εργαστηρίου.