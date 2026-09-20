Κ. Γιουτίκας: «Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»

«H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της τον αγώνα για τη διατήρηση της άσβεστης της μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, διεκδικεί τη διεθνή αναγνώριση της και χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Π. Μελά, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Ο κ. Γιουτίκας συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου, πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στον αύλειο χώρο της εκκλησίας.

«Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική επέτειος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, όταν η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση μέχρι το 1923, των ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας και κυρίως της Ιωνίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Βιθυνίας, συνεχίζει να ζωντανεύει καθημερινά σε κάθε οικογένεια, μέσα από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία» είπε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνοντας ότι η ιστορία δεν παραγράφεται και η αλήθεια δεν σβήνει, ο κ. Γιουτίκας τόνισε: «Eίναι υποχρέωση μας όμως, να την προστατεύσουμε από όποιες προσπάθειες για να την παραμορφώσουν, να την μειώσουν, να την στείλουν στη λήθη. Είναι χρέος στους νεκρούς, στους εκτοπισμένους, στους χιλιάδες που έγιναν πρόσφυγες. Και είναι χρέος απέναντι στα παιδιά μας».

Στην κεντρική ομιλία του ομιλία ο κ. Γιουτίκας, υπογράμμισε ότι «η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με υπόδειξη και εκτέλεση του Κεμαλικού κράτους είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί αναγνώριση και δικαίωση» και έκανε μάλιστα λόγο για την ανάγκη διπλής δικαίωσης.

«Γιατί οι ψυχές που χάθηκαν ζητούν δικαίωση. Γιατί οι χιλιάδες Έλληνες που ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους και έγιναν πρόσφυγες στον κορμό της μητέρας Ελλάδας, επίσης απαιτούν τη δικαίωση», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το χρέος της για τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης. «Εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας αυτό τον αγώνα. Και ανταποκρινόμαστε άμεσα, χρηματοδοτώντας τη λειτουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Π. Μελά. Με σύγχρονους, επισκέψιμους χώρους, σε διατηρητέα κτίσματα του πρώην στρατοπέδου, όπου με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού θα διαμορφωθούν δύο «τόποι», που αντιπροσωπεύουν το «εδώ» και το «εκεί» των προσφύγων. Από τη μια, οι γειτονιές τους στην Ανατολή και από την άλλη, οι συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Είναι η δική μας συμβολή. Είναι η δική μας ελάχιστη απόδοση τιμής στους χιλιάδες που χάθηκαν βίαια. Είναι η δική μας αναγνώριση και ο σεβασμός στους χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας που ρακένδυτοι πρόσφυγες, έφτασαν κακήν κακώς στην Ελλάδα. Και το δικό μας ελάχιστο ευχαριστώ σε αυτούς τους πρόσφυγες, που όχι μόνο στάθηκαν ξανά δυνατά στα πόδια τους, αλλά αναγέννησαν τις πόλεις και τα χωριά μας. Έδωσαν νέα πνοή στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία» επισήμανε.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κρατά τη δάδα της ιστορικής αλήθειας αναμμένη. Δεν ξεχνούμε, διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και μεταδίδουμε στις νεότερες γενιές το μήνυμα ότι η ειρήνη χτίζεται μόνο πάνω στα θεμέλια της αλήθειας» υπογράμμισε.