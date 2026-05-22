Κ. Χατζηδάκης: Συνεργαζόμαστε για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη – Το οφείλουμε στη Θεσσαλία

«Είμαι σήμερα στη Μεσοχώρα, στη Γλύστρα, στη Συκιά, διότι ο πρωθυπουργός μού έχει αναθέσει να συντονίσω το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, σήμερα το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος, νωρίτερα, πραγματοποίησε περιοδεία στα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην άρδευση του θεσσαλικού κάμπου, τονίζοντας:

«Ένα μέρος της εξίσωσης είναι φυσικά η μερική εκτροπή του Αχελώου και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό. Αλλά φυσικά, το θέμα είναι ευρύτερο, με άλλα φράγματα που κατασκευάζονται ή πρέπει να κατασκευαστούν, τα έργα της ορεινής υδρονομίας κά.

Για αυτό, πέρα από τη ΔΕΗ συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε με την περιφέρεια, τον ΟΔΥΘ, τους βουλευτές, τους δημάρχους, προκειμένω να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Το οφείλουμε στη Θεσσαλία, το οφείλουμε στο μέλλον των παιδιών μας».

Ο κ. Χατζηδάκης αρχικά επισκέφθηκε το φράγμα της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα, στο νομό Τρικάλων, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με στελέχη της ΔΕΗ και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.