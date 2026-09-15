Κ. Χατζηδάκης: Στόχος της κυβέρνησης η αύξηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίζει να ενισχύει την ελληνική κεφαλαιαγορά υπογράμμισε την Τρίτη ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 150 έτη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για περαιτέρω κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο Euronext Athens, θέτοντας ως επόμενο στόχο την αύξηση του αριθμού των εισηγμένων και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της κεφαλαιαγοράς από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

Όπως σημείωσε, το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δύο σημαντικές εξελίξεις σηματοδοτούν, κατά τον ίδιο, το τέλος της περιόδου της κρίσης και την έναρξη μιας νέας εποχής με περισσότερες επενδύσεις, ευκαιρίες και εξωστρέφεια.

Η πρώτη είναι η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, μια εξέλιξη η οποία, όπως τόνισε, «δεν ήταν αυτονόητη ούτε πριν από δέκα ούτε πριν από πέντε χρόνια».

Η δεύτερη είναι η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τις δύο εξελίξεις με τη συνολικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές «δεν λειτουργούν με συμπάθειες», αλλά αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως ανέφερε, βλέπουν μια οικονομία που αναπτύσσεται σταθερά με υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, δημοσιονομική σταθερότητα και μια πολιτική φιλική προς τις επενδύσεις.

Στάθηκε παράλληλα στις επιδόσεις του Χρηματιστηρίου, σημειώνοντας ότι αποτελεί μία από μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει άνοδο επί πέντε συνεχόμενα έτη, ενώ ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται περισσότερο από 26% μέσα στο 2026.

«Να κλείσουμε το επενδυτικό κενό»

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε στη συνέχεια την ανάγκη να περιοριστεί οριστικά το επενδυτικό κενό που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Για να αυξήσουμε τις επενδύσεις χρειαζόμαστε περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τόσο ένα υγιές τραπεζικό σύστημα όσο και μια σύγχρονη και ισχυρή κεφαλαιαγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την «τραυματική εμπειρία» της προηγούμενης δεκαετίας, έχουν πλέον δημιουργηθεί περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Ο ρόλος της κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να διαμορφώνει ένα σταθερό, αξιόπιστο και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, από τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα και τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά έως τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς. Όπως είπε, στόχος ήταν να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και παράλληλα μεγαλύτερη προστασία στους επενδυτές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου και των αρμόδιων αρχών, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα 33 τρισ. ευρώ των Ευρωπαίων

Ο κ. Χατζηδάκης τοποθέτησε την ελληνική προσπάθεια μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό στοίχημα για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Όπως επισήμανε, η Ευρώπη διαθέτει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς πόρους, αλλά δυσκολεύεται να τους μετατρέψει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, σε περίπου 33 τρισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος τους να παραμένει σε τραπεζικές καταθέσεις χαμηλών αποδόσεων.

Αυτό, κατά τον ίδιο, αποτελεί μέρος του ευρύτερου προβλήματος ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις πολύ βαθύτερες κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ μιας πραγματικής ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θα μπορεί να διοχετεύει αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.