Κ. Χατζηδάκης: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι στο Ελληνικό

Στη φάση των πρώτων παραδόσεων εισέρχεται η μεγάλη ανάπτυξη του Ελληνικού, καθώς το έργο περνά πλέον από την περίοδο των εργοταξιακών παρεμβάσεων στη σταδιακή ενεργοποίηση βασικών υποδομών.

Κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο εργοτάξιο του Ελληνικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα ορόσημα της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι πρώτες αθλητικές εγκαταστάσεις του The Ellinikon Sports Park θα αρχίσουν να παραδίδονται σταδιακά από τον Ιούλιο του 2026, ενώ η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στις νέες οικιστικές αναπτύξεις του Ελληνικού τοποθετείται στις αρχές του 2027.

Το Ελληνικό αποκτά λειτουργικές υποδομές

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου, υπογράμμισε ότι η επένδυση μπαίνει πλέον σε απτή φάση υλοποίησης.

Όπως δήλωσε, «Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι καν μπουλντόζες μόνο, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Από τις αρχές του 2027 οι πρώτοι ένοικοι, οι πρώτοι κάτοικοι θα εγκατασταθούν εδώ στα διάφορα οικήματα, που θα έχουν εν τω μεταξύ αγοράσει. Προηγουμένως όμως, θα έχει παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο του Ελληνικού, ήδη από τον Ιούλιο, προς χρήση από το κοινό και τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την πρόοδο της επένδυσης, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στους νόμους, στο περιβάλλον, στα αιτήματα των όμορων δήμων και στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Λύση για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ανακοινώθηκε και η διευθέτηση του ζητήματος που αφορά την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη LAMDA Development, η Ομοσπονδία θα εγκατασταθεί στο Υπόστεγο Β, γνωστό και ως Hangar B, σε νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, για την οποία προβλέπεται διάστημα 15 μηνών, έχει σχεδιαστεί προσωρινή λύση φιλοξενίας για τους αθλητές. Οι αθλητές της γυμναστικής θα φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ, ενώ για τη ρυθμική γυμναστική προβλέπεται αρχικά χρήση του Tae Kwon Do και στη συνέχεια του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «ξεπεράστηκε άλλο ένα εμπόδιο, με πολύ θετικό τρόπο, η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης στο πλαίσιο του συντονισμού για την προώθηση του έργου.

Προχωρούν οι συζητήσεις για τον στίβο

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εγκατάστασης του στίβου, σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις ανάμεσα στη LAMDA Development, την κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΣΕΓΑΣ.

Όπως είπε, οι πλευρές βρίσκονται κοντά σε λύση και αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ανέφερε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στην αρχή του δωδεκαμήνου ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του Ελληνικού.

«Σε ένα μήνα παραδίδουμε σε αθλητές, συλλόγους και το κοινό το Sports Park του Ελληνικού. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου θα μπορούν να τα χαρούν όλοι, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αθλητές και όλοι όσοι αγαπούν την άθληση», δήλωσε ο κ. Αθανασίου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η LAMDA Development βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, καθώς και σε συμφωνία με τον ΣΕΓΑΣ. Ευχαρίστησε επίσης τη Σοφία Σακοράφα, τον Κώστα Κεντέρη και τον Λευτέρη Πετρούνια για τη συμβολή τους στην επίτευξη των συμφωνιών.

Από τον Ιούλιο η σταδιακή παράδοση του Sports Park

Κατά την επίσκεψή του, ο Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε στο Υπόστεγο Β, όπου θα δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το The Ellinikon Sports Park, του οποίου η παράδοση θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιούλιο του 2026. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται ο στίβος, ο χώρος ρίψεων, καθώς και τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τένις.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ενημερώθηκε και για την πίστα που προετοιμάζεται για την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 25 Ιουνίου.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου θα είναι πλήρως προσβάσιμοι στο κοινό, στοιχείο που εντάσσει το έργο στην καθημερινή χρήση της πόλης και όχι αποκλειστικά στην οικιστική ή εμπορική του διάσταση.

Η Little Athens και οι πρώτες κατοικίες

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του ρέματος Τραχώνων και στη γειτονιά Little Athens, όπου προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία νέας οικιστικής κοινότητας δίπλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα Promenade Heights, ένα συγκρότημα 79 κατοικιών που αναπτύσσονται σε εννέα κτίρια. Η ολοκλήρωση και η παράδοσή τους προς χρήση στους κατοίκους αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Με την παράδοση των πρώτων αθλητικών εγκαταστάσεων από το καλοκαίρι του 2026 και την εγκατάσταση κατοίκων από τις αρχές του 2027, το Ελληνικό εισέρχεται σε φάση λειτουργικής ενεργοποίησης. Το έργο αποκτά πλέον συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα χρήσης, με τις πρώτες υποδομές να περνούν σταδιακά από το εργοτάξιο στην καθημερινότητα των πολιτών.