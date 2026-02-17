Κ. Χατζηδάκης: Στις αρχές Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Πριν το Πάσχα, στις αρχές Απριλίου θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας την Τρίτη (17/02) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η αύξηση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνων που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ το μήνα και βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, ο Κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι τις προηγούμενες ημέρες φάνηκαν στις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων οι αυξήσεις των αποδοχών που οφείλονται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. «Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Η κυβέρνηση της ΝΔ σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού».

Σε ερώτηση που αφορούσε τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το ενδεχόμενο μείωσης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση πως η Ελλάδα στην επόμενη περίοδο (2028-2034) δεν θα έχει ουσιαστική στήριξη από την ΕΕ. «Η στήριξη θα είναι σχεδόν της ίδιας έντασης με την παρούσα φάση. Στην τρέχουσα περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια από ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, δάνεια και Ταμείο Ανάκαμψης κυμαίνονται στα 75-77 δισ. ευρώ. Με βάση την πρόταση της ΕΕ για την επόμενη περίοδο είναι περίπου 50 δισ., στα οποία προστίθενται τα δάνεια και τα κονδύλια του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας που είναι συνολικά για τις χώρες της ΕΕ 400 δισ. ευρώ. Επομένως και ένα μικρό τμήμα να πάρει η Ελλάδα από αυτό, θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά. Η στήριξη θα υπάρχει, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με φιλοαναπτυξιακές πολιτικές που πηγαίνουν τη χώρα μπροστά», τόνισε.

«Το ζήτημα δεν είναι η τρίτη τετραετία της ΝΔ, αλλά να μη γυρίσει η χώρα τρεις τετραετίες πίσω»

Σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του 2027, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά αλλά ανάμεσα στον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό.

«Ό,τι και αν καταλογίζει κανείς στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εργάζεται συστηματικά, με αποτέλεσμα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πρακτικές. Από την άλλη πλευρά έχουμε δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν “ψεκασμένες” θεωρίες. Στο μέτωπο του ορθολογισμού θα προσέθετα εν μέρει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως έχει την τάση να εγκαταλείπει τον εαυτό του και να ρέπει προς την υπερβολή», ανέφερε. «Το θέμα δεν είναι να πάρει η ΝΔ τρίτη τετραετία, αλλά να σκεφτούμε πώς δεν θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Και από αυτό αποδεικνύεται ο ανορθολογισμός τους. Πώς θέλουν να εμφανίζονται ως εναλλακτική λύση, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι ο πετροπόλεμος;».

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις παρεμβάσεις της στη Βουλή ανέφερε: «Πάντα υπάρχουν κάποιοι γραφικοί που επιτρέπουν στο εαυτό τους τέτοιες ακρότητες. Όταν κάποιος επιτίθεται, διακόπτει συνεχώς και χρησιμοποιεί οξύτατες και προσβλητικές εκφράσεις, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον απέναντι να αυτοσυγκρατείται και να δίνει πάντοτε τόπο στην οργή. Υποχρέωσή μας είναι, επειδή η πολιτική έχει και ένα ρόλο παιδευτικό, να μένουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά και υποχρέωση όλων αυτών που μετέρχονται τέτοιου είδους πρακτικές είναι κάποια στιγμή να κάνουν ένα διάλειμμα και να δουν αν αυτό πάει κάπου. Διότι, αυτή η πολιτική του εντυπωσιασμού σε πάει μερικούς μήνες, σε πάει ίσως μερικά χρόνια, αλλά κανένας δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι και διέκοπτε συνέχεια στη Βουλή».