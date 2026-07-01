Κ. Χατζηδάκης: Σε εφαρμογή 4 ακόμα ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας

Σε εφαρμογή τίθενται τις επόμενες ημέρες, με την έκδοση των απαιτούμενων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, 4 ακόμα ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για ρυθμίσεις με τις οποίες τερματίζονται παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις όταν υπάρχουν οφειλές, μετατρέπονται οι συμβολαιογράφοι σε one stop shop και προχωρά η κωδικοποίηση και ανάρτηση των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες σε ημερίδα με θέμα «Το Δημόσιο αλλάζει-Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργάνωσε η ιστοσελίδα newmoney.gr:

1. Την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος αναφορικά με τη ρύθμιση που βάζει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου. Πρόκειται για ακίνητα για τα οποία υπάρχουν προσωρινά παραχωρητήρια εδώ και δεκαετίες με πράξεις της διοίκησης των κυβερνήσεων, αναδασμούς, αγροτικές διανομές, αποκαταστάσεις προσφύγων, κ.α. Όπως εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, το Δημόσιο πέρα από αστικά ακίνητα (π.χ. την πόλη της Σαρωνίδας ή το κέντρο της Καρδίτσας), διεκδικούσε και χωράφια που καλλιεργούσαν αγρότες εδώ και χρόνια. «Δεν μπορεί κάποιος να έχει από την εποχή του Βενιζέλου προσωρινά παραχωρητήρια και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα φρένο στις υπερβολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

2. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας διάταξης, η οποία προβλέπει ότι θα αίρεται η κατάσχεση, που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση σε ακίνητο, ενόψει της μεταβίβασής του από επαχθή αιτία, εφόσον παρακρατείται από το τίμημα και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ ποσοστό του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής, που δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.

«Ο νόμος προβλέπει όρια ώστε να μην υπάρχουν υπερβολές και να διευκολύνονται ταυτόχρονα οι πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν μέρος της οφειλής τους στο Δημόσιο. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ θα εξειδικεύσει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής, βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

3. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα υλοποιηθεί η πρόβλεψη του νόμου, που καθιστά τους συμβολαιογράφους υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

4. Μέσα στον Ιούλιο θα εκδοθεί εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία θα δίνονται οδηγίες στις υπηρεσίες για να προχωρήσουν στην κωδικοποίηση των εγκυκλίων τους και στην ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους. «Ο νόμος προβλέπει ότι από εδώ και πέρα αν δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των υπουργείων οι εγκύκλιοι δεν θα ισχύουν. Ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ο πολίτης να είναι πράγματι πολίτης και όχι υπήκοος», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί άλλες ρυθμίσεις, όπως η ιστοσελίδα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν πώς προχωρά η υπόθεσή τους στο Δημόσιο. Επίσης η μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, που εφαρμόστηκε για το δυστύχημα των Τεμπών. Και η δυνατότητα αντικατάστασης των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ θα παρουσιαστεί η πορεία καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. «Πριν λίγες ημέρες πληρώθηκαν οι αγρότες πρώτη φορά χωρίς παράπονα. Και για πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα στους λογαριασμούς τους διότι έχουμε ένα σύστημα διαφανές, το οποίο προφανώς υπηρετείται και από τους μηχανισμούς της ΑΑΔΕ. Κι αυτό είναι μια μεταρρύθμιση προς τα εμπρός», σημείωσε.

«Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Και για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα απέναντι στον εαυτό μου και στη συνείδησή μου να συμβιβάζομαι με λαϊκίστικες πρακτικές και με την λογική της ακινησίας. Όταν πας σε μια δημόσια θέση πρέπει να ξέρεις ότι στο τέλος δεν θα μείνουν ούτε οι γάμοι ούτε οι βαπτίσεις, ούτε οι δημόσιες σχέσεις. Αυτό που μένει είναι το έργο. Δεν χρειάζεται αλαζονεία ούτε αγανάκτηση. Χρειάζεται υπομονή, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και να κάνεις αυτό για το οποίο σε έχει τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός και αυτό που σου λέει η συνείδησή σου. Οι πολίτες δεν είναι αφελείς, στο τέλος καταλαβαίνουν».