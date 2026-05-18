Κ. Χατζηδάκης: Οικονομία, άμυνα, θεσμική επανεκκίνηση το τρίπτυχο της ΝΔ για το 2030

“Οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία, δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε “μπράβο” για αυτά που έκανε μια κυβέρνηση αλλά κοιτάζουν μπροστά, που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Και σήμερα στη χώρα μας μόνο στη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη μπορούν να στραφούν”, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Εξειδικεύοντας τον σχεδιασμό ανέφερε τα εξής:

– Οικονομία και κοινωνική πολιτική: “Αφού πετύχαμε δημοσιονομική εξυγίανση και πλεονάσματα, έχουμε τα θεμέλια ώστε να επιταχύνουμε δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και την δίκαια διανομή του πλούτου. Την προηγούμενη επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος τώρα είναι η ανεργία από 8% να πάει στο 6%. Δηλαδή να πλησιάσουμε τον στόχο της πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω σε επίπεδο που θα προσδιορίσουμε πριν τις εκλογές, όπως και ο μέσος μισθός. Έχουμε συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για μια οικονομία πιο εξωστρεφή και παραγωγική”.

– Εξωτερική πολιτική και άμυνα: “Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπάρχει σχέδιο για το 2030 με τον θόλο στο Αιγαίο και την αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Με όλες αυτές τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε, τις συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, διερωτώμαι τι έχουν να πουν τα άλλα κόμματα εκτός από θεατρικές παραστάσεις πατριωτισμού”.

– Θεσμική επανεκκίνηση: “Όσοι μιλούν για την ανάγκη ενός κράτους δικαίου δεν μπορεί να αφήνουν στην άκρη το θέμα του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Καλό είναι να βρούμε συναινετικά ένα καινούριο σύστημα. Και δεν μπορεί να αφήνουν επίσης στην άκρη το θέμα της διαφάνειας στο πολιτικό σύστημα. Η αποχή από την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αποχή από μια βασική διαδικασία της Δημοκρατίας και αποχή από το μέλλον”.

Απαντώντας εξάλλου σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

– Για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα έχουμε αλλεπάλληλα εγκαίνια στο κομμάτι των υποδομών υγείας και ευρύτερα κοινωνικής πολιτικής. Η ενίσχυση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ την φέρνει στην πρώτη θέση στην ΕΕ, ενώ από πλευράς απορρόφησης είμαστε στην 7η- 8η θέση. Είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα τα βήματα που απομένουν και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου. Και αγωνιζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028 – 2034 οπότε με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – αντιθέτως με τα δημοσίως νομιζόμενα – η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη. Θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση η οποία πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να έχουμε μία σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει ένα πακέτο για υποδομές, περιφερειακή ανάπτυξη, γεωργία και κοινωνική πολιτική.

– Για την αστυνόμευση και την κατάσταση στα Πανεπιστήμια: Το 2019 ψηφίστηκε νόμος που κατήργησε τον προηγούμενο για το πανεπιστημιακό άσυλο, κάτι αδιανόητο μέχρι τότε, και παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στα πανεπιστήμια σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη και δεν το λέμε για να υπερηφανευτούμε. Ακολούθησε το καλοκαίρι αυστηροποίηση του πλαισίου. Προβλέπονται ποινές για φοιτητές αλλά και για πρυτάνεις αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Η διαδικασία αυτή προχώρα, το υπουργείο παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, δεν είναι θέμα ιδεολογικό Άννα ζήτημα κανονικότητας στην λειτουργία της χώρας. Λέμε ναι στην ελευθερία των ιδεών και στην δυνατότητα της αριστεράς να λέει ότι νομίζει, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα της χώρας. Και είναι απορίας άξιο που δεν έχω ακούσει καμιά άλλη πολιτική δύναμη να έχει ευαισθησία για τα θέματα αυτά.

– Για τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων σε συνάρτηση με την αύξηση την τουριστικής κίνησης: Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Μην ξεχνάμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που θα είναι διπλάσιο από το σημερινό και το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, μην ξεχνάμε επίσης τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ήταν σχεδόν τσαντίρια. Και χάρη στις προσπάθειες μας – και τις δικές μου προσπάθειες, παρά τις επιθέσεις που δέχτηκα τότε – έχουμε σήμερα στα αεροδρόμια αυτά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για άλλα 22 περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία θα έχουμε νέα τους επόμενους μήνες. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικά θετική προοπτική στον τουρισμό.