Κ. Χατζηδάκης: Οι πέντε άξονες για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και το μήνυμα για αυξήσεις μισθών

Τους πέντε βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Πέμπτη στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας», στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών βρίσκονται η αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η χρηματοδότηση επενδύσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης απηύθυνε μήνυμα προς τις επιχειρήσεις για μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, συνδέοντας τη βελτίωση των αποδοχών με την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, σημείωσε ότι το μερίδιό της στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε από 13,8% το 2019 σε 15,8% το 2025, ενώ στον κλάδο δημιουργήθηκαν περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 50%, φτάνοντας τα 48 δισ. ευρώ το 2025.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέδωσε την πρόοδο πρωτίστως στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2019, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση της φορολογίας, τη στήριξη των επενδύσεων και τις μεταρρυθμίσεις.

Ενεργειακό κόστος και στήριξη της βιομηχανίας

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, καθώς και σε πρόσθετα μέτρα 95 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, προχωρούν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να διευκολύνεται η στήριξη των επιχειρήσεων χωρίς να παραβιάζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και απλούστευση των διαδικασιών

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ο νέος δικαστικός χάρτης έχει ήδη συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα πρωτοδικεία, ενώ στόχος για την επόμενη τετραετία είναι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο χρόνο εκδίκασης.

Παράλληλα, προωθούνται τα Τοπικά και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και νέο θεσμικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά πάρκα, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

Χρηματοδότηση επενδύσεων και ευρωπαϊκοί πόροι

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων τα επόμενα χρόνια, παρά τη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να λαμβάνει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το σημαντικότερο ζητούμενο παραμένει η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και την αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου να δημιουργούν, όπως υποστήριξε, ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτοματισμοί και νέες δεξιότητες

Ο τέταρτος άξονας επικεντρώνεται στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της μεταποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει στοχευμένα προγράμματα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού, ενώ προωθείται η στενότερη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την παραγωγή.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε το φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, το οποίο προβλέπει υπεραποσβέσεις έως 315%, χαρακτηρίζοντάς το ως το πλέον γενναιόδωρο στην Ευρώπη.

Παράλληλα, προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των πανεπιστημίων, στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και στην κατάρτιση των εργαζομένων εντός των επιχειρήσεων.

Το μήνυμα προς τους εργοδότες για τους μισθούς

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στις αποδοχές των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες μισθολογικές αυξήσεις.

«Αν οι Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να δώσουν περισσότερα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο κατώτατος μισθός καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ 22 χωρών.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση σε σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερο περιθώριο συμφωνίας για τις αποδοχές.

Εξωστρέφεια και νέες ευκαιρίες για την αμυντική βιομηχανία

Ο πέμπτος άξονας αφορά τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με στόχο την αύξηση τόσο των εξαγόμενων προϊόντων όσο και των χωρών προορισμού τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προωθεί νέα Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεχώρισε την αμυντική βιομηχανία ως πεδίο σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών, επισημαίνοντας ότι επιδίωξη είναι η συμμετοχή περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας αποτελεί εθνικό στόχο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.

«Οι επιτυχίες δεν ήταν της κυβέρνησης αλλά κυρίως των επιχειρηματιών και των εργαζομένων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με στόχο μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία.