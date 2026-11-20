Στην διαρκή ανοδική πορεία της οικονομίας αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης . Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι το επίδομα των 400 ευρώ θα είναι μόνιμο και θα καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι άλλαξε δραματικά η ζωή των συνταξιούχων. Άλλωστε εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε μαγικές συνταγές. Περιγράφω όμως συγκεκριμένα πράγματα που έγιναν», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Για τους μισθούς αντίστοιχα σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση μεταξύ 22 χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη, ενώ στο μέσο καθαρό μισθό ήμασταν στην 20η θέση το 2019 και ανεβήκαμε στην 17η.

«Μειώθηκε η φορολογία ειδικά για οικογένειες με παιδιά και πολύτεκνους. Μηδενίστηκε για τους νέους 20-25 ετών και μειώθηκε κατά 50% από 25-30 ετών. Από πέρυσι είμαστε η μόνη χώρα που επιστρέφει κάθε χρόνο ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές. Υπάρχουν 600.000 άνθρωποι που το 2019 ήταν άνεργοι και σήμερα έχουν δουλειά. Όλα αυτά δεν έγιναν επειδή είμαστε καλόκαρδοι και γενναιόδωροι. Αλλά επειδή κρατήσαμε καλό νοικοκυριό, βάλαμε μπροστά τις μηχανές της οικονομίας, πείσαμε επενδυτές να έλθουν στην Ελλάδα, μειώσαμε τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, κάναμε το κράτος πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Έτσι αναπτύχθηκε η οικονομία, και το κράτος βρήκε παραπάνω έσοδα με υγιή τρόπο από την ανάπτυξη και από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον οποίο είχα και εγώ προσωπικά συμβολή», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ανέφερε ότι αποτυπώνει την πρόοδο της οικονομίας τα τελευταία χρόνια που αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και αποτυπώνεται στην πραγματικότητα που ζούμε στην Ελλάδα. «Ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχει ήδη μειωθεί από 18 σε 7,7% και περαιτέρω αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που βρίσκεται τώρα στο 78% του ευρωπαϊκού μέσου όσου από 64% το 2019. Η πρόοδος αποτυπώνεται στην αύξηση των καταθέσεων, των επενδύσεων, των εισπράξεων από τον τουρισμό, τη μείωση του χρέους. Υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια που είναι διεθνές, αλλά τα μέτρα που μπορέσαμε να υιοθετήσουμε το αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό».

Απαντώντας εξάλλου σε ερωτήσεις ανέφερε:

– Για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Πληρώθηκαν ήδη οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης σε όσους έκαναν αίτηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης ότι όσοι θα κάνουν μέχρι σήμερα αίτηση, θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν κάνει δηλώσεις περίπου μισό εκατομμύριο αγρότες. Ακολουθούν οι πληρωμές του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα, και επιμέρους ενισχύσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Από τον Ιανουάριο και μετά θα καταβληθούν κι άλλες επιδοτήσεις, όπως οι λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα. Είμαστε ακόμα σε μια φάση μετάβασης. Έχουμε καινούργια δήλωση με θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαιρετίστηκαν και από το ΓΕΩΤΕΕ και από την ΕΘΕΑΣ, δηλαδή τους συνεταιριστές, με μεγαλύτερη διαφάνεια. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια λεφτά που έπαιρνε και πριν αλλά θα κατανέμονται με πιο δίκαιο τρόπο. Θα πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, και αυτό έχει ένα κοινωνικό πρόσημο».

– Για τις έρευνες υδρογονανθράκων: «Μετά τις σεισμικές έρευνες στο νότιο Ιόνιο και τις θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας θα ακολουθήσουν αντίστοιχες έρευνες νότια της Κρήτης καθώς και γεώτρηση Δυτικά της Κέρκυρας. Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική που δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τις έρευνες υδρογονανθράκων».

– Για την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια: «Προφανώς, λόγω της κρίσης, είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Κατεβήκαμε από το 42% – 43% στο 3-5% σήμερα, φτάνοντας ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βεβαίως, υπάρχει ακόμα αρκετά υψηλό κόκκινο ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει περάσει στους servicers. Είναι μια διεθνής πρακτική αυτό, αλλά εδώ στην Ελλάδα έγινε και με την υπογραφή του κ. Τσίπρα, που παριστάνει ότι δεν το γνωρίζει. Όπως με τη δική τους υπογραφή είχαν θεσμοθετηθεί και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Το βέβαιο είναι ότι το κόκκινο ιδιωτικό χρέος συνολικά, έχει μειωθεί κατά 20 με 25 δισ. Το βέβαιο είναι επίσης ότι έχει προχωρήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος προβλέπει κουρέματα χρέους, επεκτάθηκε και στη μεσαία τάξη, και η προστασία γίνεται ακόμα πληρέστερη ως προς την πρώτη κατοικία. Στην εξεταστική επιτροπή με χαρά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι είναι οι υποκριτές και ποιοι πραγματικά προσπαθούν στην πράξη να δώσουν λύσεις».

– Για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας: «Η Καρτέλα του Πολίτη εντάσσεται στον νόμο που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία την περασμένη άνοιξη, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Και προβλέπει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις. Παράλληλα έχουμε την ενημέρωση του πολίτη για το πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος υπάλληλος τη χειρίζεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Και πλέον έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης να κάνει επωνύμως και ψηφιακά καταγγελίες, οι οποίες θα καταγράφονται στον Σύμβουλο Ακεραιότητας, προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία των υπαλλήλων του Δημοσίου. Όλα αυτά είναι σε συνέχεια του gov.gr, του 1555 στον ΕΦΚΑ και στο Υπουργείο Εργασίας, του 1566 στο Υπουργείο Υγείας. Είναι βήματα οφειλόμενου προς τον πολίτη σεβασμού».