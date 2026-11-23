Στην πολιτική παρακαταθήκη του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τη θεσμική του προσήλωση και την προσφορά του στη δημόσια ζωή της χώρας αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση τιμής και μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης.

Χαρακτήρισε τον εκλιπόντα πολιτικό «μεγάλο Έλληνα», υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε άνθρωπος του διαλόγου και της μετριοπάθειας, μακριά από τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία.

Την προσωπικότητα, την πολιτική διαδρομή και τη σημαντική προσφορά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη γενέτειρά του, τη Λακωνία, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στη Σπάρτη.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη «μεγάλο Έλληνα», σημειώνοντας ότι η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι πολίτες αναγνώριζαν τόσο την πολιτική προσφορά όσο και την προσωπικότητά του.

Όπως επισήμανε, ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους βασικούς πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, αλλά και μία από τις πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πολιτικό «ειδικό βάρος» του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τονίζοντας ότι η παρουσία του επί σειρά δεκαετιών άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο.

Χατζηδάκης: Πολιτικός χωρίς δημαγωγία και λαϊκισμό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ήθος του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που θεωρούσε υποχρέωσή του να εκφράζει με σαφήνεια τις απόψεις του, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει διαφορετικές προσεγγίσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, παρά τη μακρά πολιτική του εμπειρία, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης παρέμενε ανοιχτός στους νέους ανθρώπους, στις νέες ιδέες και στις διαφορετικές απόψεις, αντιμετωπίζοντας τον διάλογο ως ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι δεν υπήρξε ποτέ δημαγωγός ή λαϊκιστής, αλλά ένας πολιτικός που χαρακτηριζόταν από μετριοπάθεια, διάθεση διαλόγου και βαθιά προσήλωση στους θεσμούς.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι τα παιδιά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μέσα από τη δική τους προσωπική και επαγγελματική διαδρομή, θα συνεχίσουν επάξια την παρακαταθήκη του.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ευχαρίστησε τον Δήμο Σπάρτης για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Η Σπάρτη τίμησε την προσφορά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη

Η εκδήλωση τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» του Πνευματικού Κέντρου Σπάρτης, με πρωτοβουλία του Δήμου Σπάρτης και τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ζωής και της οικογένειας Βαρβιτσιώτη.

Ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, επισήμανε ότι η εκδήλωση δεν αποτελούσε απλώς μια τιμητική αναφορά σε μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, αλλά πράξη ιστορικής μνήμης και αναγνώρισης της προσφοράς του στον τόπο.

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα, αυστηρό αλλά δίκαιο στην κριτική του, ο οποίος διατηρούσε βαθιά και ουσιαστική σχέση με τη Σπάρτη και τη Λακωνία.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι για την προσφορά του είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Σπάρτης, ενώ υπογράμμισε ότι η δημόσια προσφορά δεν αποτιμάται μόνο από τα αξιώματα και τη διάρκεια μιας πολιτικής θητείας, αλλά κυρίως από το ενδιαφέρον για το κοινό καλό και το έργο που αφήνει κανείς πίσω του.

Οι αναφορές στην πολιτική και κοινωνική του παρακαταθήκη

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο πρώην νομάρχης Λακωνίας Κωνσταντίνος Φούρκας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης Ιωάννης Νικολόπουλος και η αντιπρόεδρος του Σωματείου Φίλων Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης Αναστασία Κανελλοπούλου.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην προσήλωση του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Δημοκρατία, στον σεβασμό προς τους θεσμούς και στην ενεργό συμβολή του για την προώθηση έργων πολιτισμού και υποδομών στη Λακωνία.

Ξεχωριστή μνεία έγινε στη δωρεά της οικογενειακής νομικής βιβλιοθήκης του στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, τον Μάιο του 2015. Η συλλογή αριθμεί περισσότερους από 1.150 τόμους, μεταξύ των οποίων και σπάνιες νομικές εκδόσεις του 19ου αιώνα.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η συμβολή του στην προώθηση πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σπάρτης, όπως το Μουσείο Ψηφιδωτών, το αρχαίο θέατρο και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μάλιστα, η Αναστασία Κανελλοπούλου απευθύνθηκε στον Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας να εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό ο ανάδοχος του έργου του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Η Σπάρτη και ο Μυστράς είναι κομμάτι του εαυτού μας

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρέμβαση του πρώην υπουργού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος, εκπροσωπώντας την οικογένεια, ευχαρίστησε τον Δήμο Σπάρτης και όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της οικογένειας με τη Λακωνία και στις προσπάθειες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής.

«Για εμάς ο Μυστράς, η Σπάρτη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικογενειακής μας ιστορίας, αλλά είναι και ένα κομμάτι του εαυτού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Σπάρτης και της Λακωνίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών δώρων από τον δήμαρχο Σπάρτης στον Κωστή Χατζηδάκη και τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ως ένδειξη αναγνώρισης της παρουσίας και της προσφοράς τους.