Κ. Χατζηδάκης: Νοσταλγός της χρεωκοπημένης ΔΕΗ ο κ. Τσίπρας

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ασκεί μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, έπειτα από τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη ΔΕΗ και τη διαχείριση της οικονομίας την περίοδο 2015.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται αρχικά σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «μετά τη δήλωση πως ήταν λάθος του να μην κλείσει τις τράπεζες το 2015, επιχειρεί να κατακεραυνώσει την κυβέρνηση για την πολιτική στη ΔΕΗ».

Ενώ στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση στην οποία, όπως υποστηρίζει, βρέθηκε η ΔΕΗ το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάνει λόγο για επιχείρηση με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υψηλό δανεισμό, οφειλές σε προμηθευτές, καθημερινές ζημιές και χαμηλή χρηματιστηριακή αξία, ενώ αναφέρεται και σε προειδοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών για ζητήματα βιωσιμότητας.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Μετά τη δήλωση του κ. Τσίπρα πως ήταν λάθος του ότι δεν έκλεισε μόνος του τις τράπεζες από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία το 2015 –και η Ελλάδα να ξαναγυρίσει δηλαδή στην Εποχή του Χαλκού- τώρα επιχειρεί να «κατακεραυνώσει» την Κυβέρνηση για την πολιτική στη ΔΕΗ.

Θυμάμαι πολύ καλά την αγωνία μου το καλοκαίρι του 2019, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είχαμε στα χέρια μας μια ωρολογιακή βόμβα, έτοιμη να σκάσει. Διότι ξέραμε ότι αν έπεφτε η ΔΕΗ, θα έπεφτε η χώρα!

Ποια ήταν ακριβώς η κατάσταση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε; Ο ορκωτός ελεγκτής, η Ernst & Young, είχε επίσημα γνωστοποιήσει, τον Απρίλιο του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχε ζήτημα βιωσιμότητας της ΔΕΗ, βάσει του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, θέτοντας ως ορόσημο την 23η Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ είχε πάνω από 4 δισ. ευρώ δανεισμό που θα μπορούσε να καταστεί άμεσα απαιτητός από τις ελληνικές τράπεζες. Χρωστούσε πάνω από 2,5 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της. Έμπαινε μέσα 3-5 εκατ. ευρώ την ημέρα. Η μετοχή της είχε κατρακυλήσει περίπου στο 1 ευρώ από 7 ευρώ το 2014. Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ξεμείνει ακόμα και από κολόνες. Και η επιχείρηση ήταν κολλημένη στον ακριβό και βρώμικο λιγνίτη, με ελάχιστη παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτή ήταν η ΔΕΗ που μας παρέδωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας.

Προχωρήσαμε, λοιπόν, αποφασιστικά. Τοποθετήσαμε νέα διοίκηση. Λάβαμε έκτακτα μέτρα για τη διάσωση της επιχείρησης. Καταργήσαμε τις καταστροφικές δημοπρασίες ΝΟΜΕ, που είχαν συμφωνηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα και ζημίωσαν τη ΔΕΗ με 600 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλούσε ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της!! Και φέραμε ένα νόμο που παρείχε στη ΔΕΗ τις αναγκαίες ευελιξίες, για να λειτουργεί ως μια σύγχρονη επιχείρηση, η οποία άλλωστε υπόκειται στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Και τότε τι έκανε ο κ. Τσίπρας; Βρέθηκαν απέναντι σε όλα! Όταν φέραμε τον νόμο για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, μιλούσε για δήθεν «golden boys», την ώρα που η ΔΕΗ κινδύνευε να ξεμείνει από στελέχη, διότι αυτά έφευγαν μαζικά για τον ιδιωτικό τομέα. Όταν πήραμε αναγκαίες αποφάσεις, όπως η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, για να τον ενισχύσουμε κεφαλαιακά, εισπράττοντας 2,1 δισ. ευρώ, μας κατηγορούσαν ότι «ξεπουλάμε». Ξεπούλημα βάφτισαν και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, ενώ η τιμή της μετοχής είχε πολλαπλασιαστεί και ενώ το Δημόσιο διατήρησε πρακτικά το management. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Περίμεναν την ενεργειακή κρίση, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και τη διεθνή αύξηση των τιμών του ρεύματος, για να ανασύρουν δηλώσεις μου ενάμιση χρόνο πριν από την έναρξη του πολέμου, επιχειρώντας να πείσουν ότι δήθεν είχαν αθετηθεί οι δεσμεύσεις μου για το επίπεδο των τιμών, σάμπως είχα κληρονομικό χάρισμα να προβλέψω την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά από 18 μήνες. Από τότε και μετά, όποτε οι τιμές αποκλιμακώνονται, δεν βρίσκουν να πουν ούτε μια λέξη φυσικά!

Σήμερα ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται να ενοχλείται. Άραγε από τι ακριβώς; Από το ότι η ΔΕΗ σώθηκε; Από το ότι έγινε κερδοφόρα; Από το ότι η αξία της από περίπου 300 εκατ. ευρώ το 2019 έχει φτάσει στα 7,5 δισ. ευρώ; Από το ότι το 35% που κατέχει σήμερα το Δημόσιο αξίζει 16 φορές περισσότερο από όσο άξιζε το 51% το 2019 (2,5 δισ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρώ); Από το ότι το Δημόσιο έχει εισπράξει τα τελευταία χρόνια μερίσματα μεγαλύτερα από όση ήταν τότε η συνολική αξία της συμμετοχής του στη ΔΕΗ; Από το ότι χάρη στην κερδοφορία της, μπόρεσε σε διάφορες φάσεις να στηρίξει, στο μέτρο του δυνατού, τους καταναλωτές, όταν υπήρχε ανάγκη; Από το ότι η ΔΕΗ επενδύει σε ΑΠΕ, σε δίκτυα, σε νέες αγορές, σε ηλεκτροκίνηση, σε τηλεπικοινωνίες, σε data centers; Από το ότι επεκτείνεται πλέον στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και γίνεται εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής;

Η αλήθεια είναι ότι η ΔΕΗ ήταν συστημικός κίνδυνος και έγινε παράδειγμα επιτυχίας. Αναγνωρίζεται αυτό άλλωστε διεθνώς. Κι αυτό είναι, πιστεύω, που ενοχλεί τον κ. Τσίπρα. Διότι η διάσωση της ΔΕΗ θυμίζει στους πολίτες από τη μια τι παρέδωσε ο ίδιος και από την άλλη τι πετύχαμε εμείς. Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πολιτική διαφορά. Από τη μια, μια κυβέρνηση που υλοποιεί σύγχρονες πολιτικές, ενισχύει την οικονομία, προσελκύει επενδύσεις, στηρίζει την πράσινη μετάβαση και ανεβάζει την Ελλάδα ψηλότερα. Από την άλλη, μια αντιπολίτευση καθηλωμένη σε ξεπερασμένες πολιτικές και ακραίες ιδεοληψίες, που αν τυχόν εφαρμόζονταν ξανά θα έθεταν σε κίνδυνο όσα η πατρίδα μας πέτυχε τα τελευταία χρόνια.

Σίγουρα υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι που μπορεί να νοσταλγούν τις Κυβερνήσεις του κ. Τσίπρα, την εικόνα της χώρας τότε διεθνώς και τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Οι πολλοί, όμως, θυμούνται. Και δική μας υποχρέωση είναι συνεχώς να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η χώρα δεν θα πάει μπροστά με κραυγές, δημαγωγία και παχιά λόγια. Θα προχωρήσει μόνο με πολιτικές σαν κι αυτές που εφαρμόζονται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό είναι που κάνουμε!