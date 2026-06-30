Κ. Χατζηδάκης: Να συνεχίσουμε με δημοσιονομική σοβαρότητα, πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις, να μην γυρίσουμε πίσω

«Η ελληνική οικονομία γίνεται ολοένα και περισσότερο πολυδιάστατα εξωστρεφής. Και αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ανοιχτό μέρος της 51ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και παρουσιάζοντας την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο παραγωγικό και εξαγωγικό αποτύπωμα της χώρας.

Όπως ανέφερε, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν αποτελεί πλέον έναν μακρινό στόχο, αλλά μια πραγματικότητα που εξελίσσεται διαρκώς. «Αυτοί που μιλούν για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας χάνουν μια πολύ βασική παράμετρο. Ότι αυτή η αλλαγή προχωρεί χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με την ημέρα» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Η επιτυχία αυτή ανήκει πρώτα απ’ όλα στους έλληνες πολίτες, στις ελληνικές επιχειρήσεις, στους ανθρώπους που επένδυσαν, καινοτόμησαν, εξήγαγαν και δημιούργησαν θέσεις εργασίας. Ανήκει όμως, πρέπει να το πω, και σε μια κυβέρνηση που δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο των μεγάλων λόγων και των εύκολων υποσχέσεων» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνέχισε:

«Πράγματι, σε αυτό το τομέα οι υπόλοιποι μας ξεπερνούν. Ωστόσο, εμείς τους ξεπερνούμε στο θάρρος για μεταρρυθμίσεις. Τους ξεπερνούμε στα έργα, τους ξεπερνούμε στην ειλικρίνεια σε σχέση με τους πολίτες. Αυτό ήμασταν και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και θεωρώ ότι κι από εδώ και πέρα, όχι στόχος για εμάς, για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για όλη την κοινωνία, πρέπει να είναι η σοβαρότητα να νικάει το λαϊκισμό. Το αποτέλεσμα να υπερτερεί σε σχέση με τα μεγάλα λόγια και το σχέδιο να βάζει στην άκρη τους αυτοσχεδιασμούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεκτημένο της τελευταίας επταετίας. Και είναι ένα κεκτημένο που δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το ενισχύσουμε, να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η πολιτεία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας «που επιτρέπει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στις διεθνείς αγορές, σίγουρα περισσότερο από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν» και πρόσθεσε :

«Το δίλημμα, κυρίες και κύριοι, για τα επόμενα χρόνια δεν είναι αν θα αλλάξουμε. Είναι αν θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο ή, από την άλλη πλευρά, αν θα επιστρέψουμε σε λογικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Γιατί κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με το συνηθισμένο λαϊκισμό, δεν ακούμε. Εμείς, ούτως ή άλλως, όπως υπογράμμισα, επιλέγουμε τον δρόμο της ευθύνης, επιλέγουμε τον δρόμο της δημοσιονομικής σοβαρότητας, γιατί είναι ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά μας, τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Διότι πιστεύουμε ότι μόνο έτσι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και να κατακτήσουμε τη θέση που αξίζει στα παιδιά μας, τα οποία πρέπει να μείνουν εδώ, αντί με τον λαϊκισμό και τις γνωστές πρακτικές περασμένων δεκαετιών να πηγαίνουν να ζουν στο εξωτερικό».

Ο κ. Χατζηδάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας των μεταρρυθμίσεων και αποφυγής πολιτικών που, όπως είπε, «δοκιμάστηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν», έστω και σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο σημειώνεται επιστροφή του προστατευτισμού και οι σχέσεις με βασικούς εμπορικούς εταίρους δοκιμάζονται.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις από μια ισχυρότερη θέση και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αρκεί βέβαια να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Να μην γυρίσουμε πίσω. Να συνεχίσουμε με δημοσιονομική σοβαρότητα. Με πολιτική σταθερότητα. Με μεταρρυθμίσεις και δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας», σημείωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Στην αύξηση δηλαδή της παραγωγικότητας. Εργαζόμενοι το ίδιο ή λιγότερο να παράγουμε περισσότερο. Αυτός είναι και ο λόγος που, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, ετοιμάζουμε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την ελληνική οικονομία. Ένα «Πισσαρίδης 2», όπως το αποκαλούμε. Μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων που θα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη στενότερη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, στο σύγχρονο χώρο ταξικό σχεδιασμού και στην αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα προχωρούμε, με συνέπεια, στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, την οποία εγκρίναμε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής πριν από δέκα μήνες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ήδη συστάθηκε και λειτουργεί η κυβερνητική επιτροπή Εξωστρέφειας, ένα θεσμικό όργανο με αναβαθμισμένο ρόλο, στον οποίο συμμετέχει ενεργά ο ΣΕΒΕ και άλλοι εξαγωγικοί φορείς».

Αναφερόμενος στην πορεία των εξαγωγών, ο κ. Χατζηδάκης παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, σημειώνοντας ότι από το 2019 έως σήμερα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 46%, από τα 32 δισ. ευρώ στα 47 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο έχουν υπερδιπλασιαστεί τόσο ως όγκος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως επισήμανε, το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά περισσότερο από 600 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ότι, ενώ η συνολική αύξηση των εξαγωγών αγαθών έφθασε το 46%, στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ο ρυθμός αύξησης ανήλθε στο 70%. Όπως ανέφερε, δίπλα στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους, όπως τα τρόφιμα, αναπτύσσεται μια ολοένα και πιο διαφοροποιημένη εξαγωγική βάση, με σημαντική συμβολή από τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα επιστημονικά όργανα, τα φάρμακα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα χημικά προϊόντα.

«Τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος. Ότι η ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Ότι η Ελλάδα δεν παράγει δήθεν ούτε καρφίτσα. Τα στοιχεία διαψεύζουν αυτή την αντίληψη» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για πέντε βασικούς πυλώνες πολιτικής: την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την εξυγίανση των τραπεζών και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τις φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις με μειώσεις φόρων και ψηφιοποίηση του κράτους, την ενεργητική οικονομική διπλωματία και τις στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, τη μείωση της γραφειοκρατίας στα τελωνεία μέσω της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου (Single Window) και, τέλος, τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» εγκρίθηκαν φέτος 447 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 116 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας και στο πενταετές σχέδιο δράσης με στόχο την αύξηση των εξαγωγών κατά 45% έως το 2030, ώστε να φθάσουν τα 70 δισ. ευρώ.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Βόρεια Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές εξαγωγικές περιφέρειες της χώρας και φυσική πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, στόχος είναι η αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης ώστε να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο εμπορίου, παραγωγής και επενδύσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα , αναφερόμενος στην επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στη σιδηροδρομική διασύνδεση, στα σημαντικά οδικά και σιδηροδρομικά έργα της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της προέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, λέγοντας:

«Το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο πιστεύω υπερκάλυψε τις προσδοκίες, στην Καλαμαριά θα εγκαινιαστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου».

Κλείνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο του ΣΕΒΕ Σίμο Διαμαντίδη για τη συνεργασία και την προσφορά του στον εξαγωγικό κόσμο, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους πρώην προέδρους του Συνδέσμου και ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα διοίκηση και στον νέο πρόεδρο που θα προκύψει από τις εκλογικές διαδικασίες του ΣΕΒΕ.

«Η Ελλάδα μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία κράτους και επιχειρηματικού κόσμου, με καινοτόμους επιχειρηματίες οι οποίοι εργάζονται και συνεργάζονται με τους εργαζομένους, με μεταρρυθμίσεις και με αυτοπεποίθηση, η πατρίδα μας πράγματι θα πάει πιο ψηλά» επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Στην ανοιχτό μέρος της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Θ. Καραογλου, Δ. Κούβελας, Φ. Παπάς, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, κ.α.

Χαιρετισμός Κ. Γκιουλέκα στην 51η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ

Τη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας ως πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, αλλά και τη σημαντική συμβολή του ΣΕΒΕ στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, ανέδειξε στην τοποθετήση του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας κατά το ανοιχτό μέρος της εκδήλωσης στην 51η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα εισέρχονται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. «Το πιο σημαντικό δεν ήταν ότι αποκτήσαμε το Μετρό. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό τόνωσε την αυτοπεποίθηση των Βορειοελλαδιτών και των Θεσσαλονικέων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες βλέπουν πλέον «τα έργα και τα αποτελέσματα» να παίρνουν τη θέση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του παρελθόντος.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της περιοχής, τόνισε ότι «η Βόρεια Ελλάδα νομοτελειακά θα προχωρήσει μπροστά», επισημαίνοντας πως η γεωγραφική της θέση αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στις βαλκανικές πρωτεύουσες απ’ ό,τι στην Αθήνα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με τις γειτονικές χώρες, λέγοντας ότι «κοιτάμε στα Βαλκάνια γιατί αυτή είναι η φυσική επέκτασή μας», με όρους συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στην επιχειρηματικότητα, τονίζοντας ότι «αν δεν έχουμε ισχυρή επιχειρηματικότητα στον τόπο δεν μπορούμε να πάμε πουθενά» και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη και οι νέες θέσεις εργασίας προέρχονται από τις επενδύσεις και την παραγωγική δραστηριότητα.

Τοποθέτηση Σ. Διαμαντίδη – Βράβευση Π. Τσινάβου

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης έκανε έναν απολογισμό της τετραετούς θητείας του, επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν ο Σύνδεσμος να εξελιχθεί σε «σύγχρονο, αξιόπιστο και ουσιαστικό συνομιλητή της πολιτείας» και σε πραγματικό σύμμαχο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

«Αν υπάρχει κάτι για το οποίο αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να υπηρετήσω τον ΣΕΒΕ και τα μέλη του και όχι να υπηρετηθώ από την ιδιότητα του προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ότι, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις δυσκολίες στο διεθνές εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται, ενώ ο ΣΕΒΕ πρωτοστάτησε σε παρεμβάσεις και προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, χαρακτηρίζοντάς το τη μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης περιόδου. «Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε μηχανήματα και τεχνολογία. Δεν μπορούν όμως να αναπτυχθούν χωρίς ανθρώπους», τόνισε, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες του Συνδέσμου για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και ειδικότητες.

Ο κ. Διαμαντίδης αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας του ΣΕΒΕ, στην αύξηση των μελών του Συνδέσμου, στις διεθνείς αποστολές και στις δράσεις εξωστρέφειας που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της τετραετίας ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους του φορέα.

Χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση απηύθυνε επίσης ο αντιδήμαρχος Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Τζελέπης, ο οποίος υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του ΣΕΒΕ στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανέδειξε τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε σημαντικό διαμετακομιστικό και εξαγωγικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Η φετινή τιμητική διάκριση του ΣΕΒΕ απονεμήθηκε στον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Βιομηχανίας Γάλακτος, ΚΡΙ ΚΡΙ , Παναγιώτη Τσινάβο, για τη διαχρονική του συμβολή στην ανάπτυξη μιας ελληνικής εταιρείας με ισχυρές ρίζες στην περιφέρεια, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ