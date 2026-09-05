Κ. Χατζηδάκης: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους – Τα μέτρα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας

έτρα που θα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία είναι το πρώτο μήνυμα που αποστέλλουν οι εξαγγελίες που θα κάνει το βράδυ ο πρωθυπουργός όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, από το περίπτερο της Next Step Media στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: «Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Τα χρήματα αυτά δεν προέκυψαν επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει τη φοροδιαφυγή. Επίσης θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες».

Όπως είπε, οι παρεμβάσεις θα αφορούν εργαζομένους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αγρότες και συνταξιούχους.

Ο κ. Χατζηδάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι, όποια κατεύθυνση και αν επιλέξει η κυβέρνηση, βρίσκεται αντιμέτωπη με αρνητικά σχόλια.

«Αν υιοθετήσουμε μέτρα για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, μας κατηγορούν γιατί δεν πράξαμε το ίδιο για τις υπόλοιπες. Αν υιοθετήσουμε μέτρα για όλους, λένε ότι προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε τους πολίτες και ότι πρόκειται για ψίχουλα και “καθρεφτάκια για ιθαγενείς”. Αυτή είναι η αντιπολίτευση», δήλωσε.

Αναφορικά με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη σχέση της με την κοινωνία, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι η πολυετής παραμονή της στην εξουσία προκαλεί μια εύλογη πολιτική κόπωση. «Είμαστε οκτώ χρόνια στην εξουσία. Επομένως, όποια λάθη γίνονται ή έχουν γίνει συνδυάζονται με αυτήν την κόπωση, η οποία αποτελεί πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για τους πολίτες, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Όπως είπε, όμως, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα.

«Το ότι είμαστε 8 χρόνια στην εξουσία και επομένως τα όποια λάθη έχουν γίνει συνδυάζονται με αυτή την κόπωση που είναι ένα πανευερωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία φυσικά ότι η ακρίβεια είναι το Νο1 ζήτημα στις δημοσκοπήσεις. Επίσης η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα», δήλωσε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι το εύρος αυτής της διαφοράς και κατά πόσο θα της επιτρέψει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτήν την ώρα μπροστά. Το ζήτημα είναι πόσο μπροστά θα βρίσκεται, ώστε να μπορέσει ή όχι να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση», ανέφερε.

Στρέφοντας τα βέλη του προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως βρίσκονται εδώ και επτά χρόνια απέναντι από την κυβέρνηση, δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν έναν πειστικό πολιτικό λόγο. «Γι’ αυτό αλλάζουν τα κομματικά σχήματα και αλλάζουν οι αρχηγοί», σχολίασε.

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που η ΝΔ δεν πάρει αυτοδυναμία θα κάνει πρόταση συνεργασίας στα άλλα κόμματα ή θα πάει σε δεύτερες εκλογές, απάντησε: «Δεν θα είχα αντίρρηση να γίνονται κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα αλλά δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει μαζί μας. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει με κανέναν. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας».

Ερωτηθείς τι θα συμβεί εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία και αν θα επιδιώξει δεύτερες εκλογές ή κυβέρνηση συνεργασίας, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι κανένα κόμμα δεν εμφανίζεται σήμερα πρόθυμο να συνεργαστεί με κάποιο άλλο. «Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, αλλά και κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει με κανέναν σε αυτήν τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ψηφίσει όποιο κόμμα επιθυμεί, αλλά μετά τις εκλογές η χώρα οφείλει να διαθέτει σταθερή κυβέρνηση. «Καλό είναι ο καθένας να ψηφίσει το κόμμα που νομίζει αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας ότι την επομένη των εκλογών η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Σε περίπτωση ακυβερνησίας, τα θύματα δεν θα είναι τα κόμματα, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες διότι η αστάθεια δημιουργεί οπισθοδρόμηση», δήλωσε.