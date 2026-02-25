Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ

Οι συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που υπεγράφησαν χθες στην Ουάσιγκτον είναι πολύ μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Action24.

“Γεωπολιτικά”, σημείωσε, “η Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι απλοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Έχουμε μια μετατόπιση της Ευρώπης συνολικά από το ρωσικό αέριο σε άλλες πηγές. Εμείς ήμασταν η απόληξη του ρωσικού αγωγού και τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο. Αυτό ενισχύει την γεωστρατηγική θέση της χώρας και αποτελεί έμπρακτη διάψευση όλων όσοι έλεγαν ότι με την εκλογή Τραμπ η θέση της χώρας θα αδυνάτιζε. Ιδιαίτερα αν το συνδυάσουμε με τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης που ακυρώνουν στην πράξη τις θεωρίες για την όποια επίδραση μπορούσε να έχει το παράνομο τουρκλιβυκό μνημόνιο. Αλλά και με τις έρευνες της Exxon στο Ιόνιο οι οποίες θα ξεκινήσουν πολύ πιο γρήγορα”. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ουάσιγκτον 2 Έλληνες υπουργοί, ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Παπασταύρου, κάτι που αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει κύρος διεθνώς και ότι η θέση της έχει αναβαθμιστεί.

Σε σχέση με την χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να συνεχιστεί η πρόοδος των προηγούμενων ετών, να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να στηριχθούν τα εισοδήματα ιδιαίτερα όσων έχουν ανάγκη. “Παίρνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επενδύσεων με απλούστευση διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση των εξαγωγών και την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής. Για την στήριξη των εισοδημάτων με νέες θετικές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ”, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: “Λόγω της ανάπτυξης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής υπάρχει ένα κοινωνικό μέρισμα το οποίο στο μέτρο του δυνατού και του επιτρεπτού από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μοιράζεται. Στόχος μας είναι να πάμε και σε νέες μειώσεις φόρων. Θαύματα δεν κάνουμε, αλλά υπάρχει μία νοικοκυρεμένη διαχείριση”. Σημείωσε ακόμη ότι η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού – ο οποίος θα αυξηθεί και πάλι στις αρχές Απριλίου – στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα εκπληρωθεί ενώ η αντίστοιχη δέσμευση για αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έχει ήδη εκπληρωθεί, καθώς ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 1.530 ευρώ.

Σε ερώτηση για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: “Με τη βία δεν θα πάμε πουθενά. Πρέπει να την καταδικάζουμε όλοι, ανεξάρτητα από το ποιος επιτίθεται σε ποιον. Λυπάμαι να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχει από την πλευρά της αριστεράς μια επιλεκτική τοποθέτηση. Αν η βία είναι εναντίον της τότε υπάρχει – και πολύ σωστά – καταδίκη. Αν όμως κάποιος ακροαριστερός επιτίθεται σε κεντροδεξιούς η δεξιούς υπάρχουν “ναι μεν αλλά” και μια έμμεση δικαιολόγηση. Εμείς καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν: Έχει δικαίωμα ένας υπουργός να πηγαίνει ανεμπόδιστα σε μια δημόσια υπηρεσία για να βλέπει πως λειτουργεί η για να κάνει κάποια εγκαίνια; Τα άρθρα του Συντάγματος ως προς τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και την οργάνωση της συνδικαλιστικής τους δράσης, έχουν αξία ή τα παρακάμπτουμε; Γιατί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά;”.

Τέλος, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και την προοπτική επίτευξης αυτοδυναμίας ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: “Ας μην προτρέχουμε. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εξ ορισμού στην πιο δύσκολη στιγμή, στο μέσον της δεύτερης τετραετίας, με την όποια κόπωση που μπορεί να υπάρχει στο εκλογικό σώμα. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και ο Πρωθυπουργός θεωρείται ως καταλληλότερος με μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους. Βρισκόμαστε σε μια αφετηρία που δεν αποκλείει καθόλου ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων, την πρόοδο του κυβερνητικού έργου και τα διλήμματα που τίθενται στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία να πετύχει το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το 2023 οι δημοσκοπήσεις το Φεβρουάριο έδιναν πρόθεση ψήφου 30% και το Μάρτιο 26%, αλλά το αποτέλεσμα στις εκλογές ήταν 41%”.