Κ. Χατζηδάκης: Κεντρικός ομιλητής και εισηγητής του ψηφίσματος του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα

Κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνιση και εισηγητής του ψηφίσματος του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Κωστής Χατζηδάκης, στην Πολιτική Συνέλευση του ΕΛΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στην Τουλούζη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στο πάνελ με τίτλο «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι: Προοπτικές για την επαναβιομηχάνιση» που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης η ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λετίτσια Μοράτι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της γαλλικής εργοδοτικής οργάνωσης MEDEF, Φαμπρίς Λε Σασέ. Τη συνεδρίαση θα προεδρεύσει η γενική γραμματέας του ΕΛΚ, Ντολόρς Μονσεράτ.

Επίσης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με την ιδιότητα του προέδρου της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για την Ανταγωνιστικότητα, θα εισηγηθεί στην Πολιτική Συνέλευση ψήφισμα του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα. Το ψήφισμα αποτυπώνει τις προτάσεις της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις εργασίες της Πολιτικής Συνέλευσης θα ανοίξουν ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και η γενική γραμματέας του κόμματος, Ντολόρς Μονσεράτ, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό.