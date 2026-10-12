Κ. Χατζηδάκης: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τα μέτρα

Στις ανακοινώσεις της Τετάρτης παρέπεμψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, επιβεβαιώνοντας ότι η τιμή του θα διαμορφωθεί κάτω από το όριο των 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, απέφυγε να προσδιορίσει το ακριβές ύψος της τιμής, εξηγώντας ότι οι καθημερινές μεταβολές στις διεθνείς αγορές ενέργειας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις κυβερνητικές αποφάσεις.

«Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75, σίγουρα. Το πού θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι το ενεργειακό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων, κάνοντας αναφορά και στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη συμφωνία που είχε προηγηθεί με τη Ρωσία.

«Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα, και νομίζω και οι δηλώσεις Tραμπ, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τον Ζελένσκι και τη συμφωνία που είχε προηγηθεί νωρίτερα με την Ρωσία, το υπογραμμίζουν το πρόβλημα», σημείωσε.

Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και παρεμβάσεις για το ντίζελ

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το σχέδιο στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: την επιδότηση στην αντλία και την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στο ντίζελ, καθώς η αύξηση της τιμής του επιβαρύνει τις μεταφορές και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα από τις αγορές καυσίμων προτού καταλήξει στο τελικό ύψος και στη μορφή των παρεμβάσεων.

Ενεργειακή κρίση και ευρωπαϊκή ευελιξία

Αναφορικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, υποστήριξε ότι απαιτούνται μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, διαχώρισε αυτές τις πολιτικές από τις άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, για τις οποίες, όπως είπε, χρειάζεται κατάλληλο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από ανεξέλεγκτες δαπάνες, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Πληθωρισμός και ακρίβεια

Σχετικά με τις ανατιμήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 2022 κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ζήτησε να παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που κατάφεραν να εξαλείψουν το πρόβλημα με την εφαρμογή διαφορετικών οικονομικών πολιτικών.

«Αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διάφορους λόγους από το 2022, να μας πουν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς», δήλωσε.

Επικαλέστηκε επίσης τα αποτελέσματα της εθνικής συμφωνίας με τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απέδωσε. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας.

Οικονομικές ενισχύσεις και ρυθμίσεις οφειλών

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων, ο κ. Χατζηδάκης υπερασπίστηκε τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων, επισημαίνοντας ότι κάθε απόφαση πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη των συνταξιούχων, στις μισθολογικές αυξήσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο και στις ενισχύσεις που προβλέπονται για τους ενοικιαστές.

Για το ζήτημα των ρυθμίσεων οφειλών, σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική επανεξετάζεται με βάση τις οικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άσκησε, επίσης, κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις που δεν συνοδεύονται από επαρκή δημοσιονομική τεκμηρίωση ενδέχεται να υπονομεύσουν την οικονομική σταθερότητα.

Εκλογές 2027: Δύσκολη αλλά εφικτή η αυτοδυναμία

Στο πολιτικό μέρος της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε για τους εκλογικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το εκλογικό ποσοστό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας.

Χαρακτήρισε τη στάση του πρωθυπουργού ένδειξη ειλικρίνειας απέναντι στους πολίτες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η επίτευξη αυτοδυναμίας δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, υπενθυμίζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023.

«Υπάρχει ένας δύσκολος στόχος, που είναι η αυτοδυναμία. Θα τον παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023 και τελικά, παρά τις προβλέψεις των περισσοτέρων, εμού συμπεριλαμβανομένου, πετύχαμε τελικά αυτόν τον στόχο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, θέτοντας στο επίκεντρο της εκλογικής αντιπαράθεσης τη σταθερότητα της οικονομίας και τις προοπτικές διακυβέρνησης.

Η εκδήλωση για την επέτειο της ΟΝΝΕΔ

Τέλος, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην εκδήλωση που οργανώνει με αφορμή τα γενέθλια της ΟΝΝΕΔ, στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Παρασκευή, στις 19:30, στο Glass House, στου Γουδή, με τη συμμετοχή παλαιότερων και νεότερων στελεχών της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε, επιδίωξή του είναι να φέρει κοντά διαφορετικές γενιές της οργάνωσης, ενόψει και της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συσπείρωση και η ενότητα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των πολιτικών στόχων του κόμματος και τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα.