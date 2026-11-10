Κ. Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Δεν μπορεί να παραδίδει μαθήματα ηθικής, όταν συμπεριφέρθηκε υποτιμητικά στους ψηφοφόρους του

Καυστικός ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα που αποκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς» προαναγγέλλοντας πως σε περίπτωση που κερδίσει η ΕΛ.Α.Σ θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.

«Και στις εκλογές του ’23 τα ίδια έλεγε και από το 32% βρέθηκε με 17,5%. Δεν λειτούργησε την προηγούμενη φορά αυτή η συνταγή… Μιας και τα λέει αυτά, να συνεννοηθεί με τον κ. Κοντονή, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι για την αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε προαναγγείλει πως θα την κλείσει, λίγο πριν τις εκλογές του 2019 υπήρχαν 3 περιπτώσεις που έγιναν συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις».

Και συνέχισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραδίδει μαθήματα ηθικής, όταν συμπεριφέρθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πρωτίστως στους ψηφοφόρους του, με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο που τους συμπεριφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκάθαρα έδωσε ψευδέστατες υποσχέσεις, λέγοντας ότι θα ακυρώσει τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο και τα λοιπά. Αυτό είναι ηθική στην πολιτική; Να λες ψεύδη συνεχώς;».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει θέμα διαφθοράς στην κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως: «Υπάρχουν θέματα δυσάρεστα τα οποία κατά καιρούς έχουν έρθει στην επιφάνεια και για τα οποία έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και θα υπάρξει και τελική κρίση από τη δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως μια συνεχής προσπάθεια της κυβέρνησης από την αρχή μέχρι τώρα, ακόμη περισσότερο στη δεύτερη τετραετία, για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας».

Επίσης, ανέφερε πως ο κ. Τσίπρας αντιγράφει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παύλο Πολάκη, ενώ τέλος, σχολίασε λακωνικά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.

«Η Γαλλία ζήτησε άδεια μόνο από Ελλάδα και Κύπρο – Κάποιοι βλέπουν μόνο ήττες της χώρας»

Όσον αφορά στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ξεκαθάρισε πως οι μόνες αρμόδιες για την αδειοδότηση του έργου του καλωδίου είναι η Αθήνα και η Λευκωσία, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «κάποιοι βλέπουν μόνο ήττες» της χώρας.

Αναλυτικά, ανέφερε: «Οι αδειοδοτούσες χώρες είναι δύο, η Ελλάδα και η Κύπρος. Από αυτές ζήτησαν άδεια οι Γάλλοι. Η Ελλάδα, κατόπιν αυτού, εξέδωσε NAVTEX για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και για όλα τα σχετικά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX. Επομένως, πρώτον, το ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Το τρίτο και κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Ενισχύει σταθερά τη θέση της και στο επίπεδο των συμμαχιών και στο επίπεδο της άμυνας».

Για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως «είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης, τίποτα παραπάνω, και καλό είναι να μην αυτοθυματοποιούμαστε κάποιοι στη χώρα και να λένε πως η Ελλάδα ηττάται», αναφέροντας τους τομείς της συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας.

«Παντού υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που βλέπουν παντού ήττες», σημείωσε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση.

Για το πότε θα αποπλεύσει το πλοίο από την Κρήτη, απάντησε: «Υπάρχει σχεδιασμός, όλα αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά. Η χώρα θα προχωρήσει αυτό το ευρωπαϊκό πρότζεκτ της υποθαλάσσιας διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου».

Αναφορικά με τη στάση της Άγκυρας, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν κάνει δικές της κινήσεις ή ότι η Τουρκία είναι μια χώρα για την οποία πρέπει να αδιαφορούμε, ή ότι είναι μια χώρα που δεν έχει γεωστρατηγική σημασία, ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έχει γίνει υπερδύναμη. Λέω όμως ότι χωρίς φωνές και αντάρα, από το ’19 και μετά, συνεχώς, η Ελλάδα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα έχει ενισχύσει τη θέση της και στην εξωτερική πολιτική και στη διεθνή ενεργειακή σκηνή».

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως «ο καθένας δικαιούται να λέει αυτά τα οποία νομίζει. Όλοι κρινόμαστε».