Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόχειρες και καφενειακές λύσεις», τονίζει χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο NEWS 24/7, υποστηρίζοντας ότι μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να διασφαλίσει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, επισημαίνει ότι, έπειτα από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, η ΝΔ εξακολουθεί να συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ποσοστά αντίστοιχα με το άθροισμα των ποσοστών του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Παράλληλα, εκτιμά ότι η σύγκριση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης αποτελεί πρόσθετο πολιτικό πλεονέκτημα για το κυβερνών κόμμα.

Αιχμές κατά Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν καθορίζεται από τις κινήσεις τους.

«Η πολιτική μας δεν είναι στοχευμένη εναντίον του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Κρίνονται από τον κόσμο και έχω την εντύπωση ότι και ο ένας και ο άλλος δεν έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, αποφεύγει να προδικάσει τη στάση που θα τηρήσει η Νέα Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα και αφορούν κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι «καλό θα είναι να είμαστε σεμνοί και σοβαροί και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας».

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι μεμονωμένα περιστατικά, όπως η υπόθεση Τσαβδαρίδη, δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που αφορούν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις συμφερόντων των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υφίσταται ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.

«Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη γιατί τέτοιας φύσεως είναι το θέμα για το οποίο κατηγορείται ο κ. Λιάκος», αναφέρει, υπενθυμίζοντας ότι ο υφυπουργός έχει καταθέσει μήνυση και αγωγή για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές ενισχύσεις

Σχετικά με την κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε φιάσκο ΑΑΔΕ», ο κ. Χατζηδάκης επικεντρώνεται στις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους αγρότες και στις πληρωμές που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, δηλώνει ότι η κυβέρνηση είναι διαθέσιμη να εξετάσει τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεμβάσεις θα είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Ακρίβεια και μέτρα στήριξης

Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνωρίζει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διεθνές πρόβλημα.

Όπως αναφέρει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κινείται περίπου στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ παραπέμπει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής.

Ο κ. Χατζηδάκης τοποθετείται και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού στο βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto, σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

«Αυτό που έχει σημασία πιο πολύ πάντα και αυτό που μένει είναι η ουσία. Η πολιτική αυτή καθ’ αυτή», σημειώνει.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, ενώ προωθεί περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται θετικά σε ένα βίαιο βιντεοπαιχνίδι που απευθύνεται σε ενήλικες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να έχει στηρίξει περισσότερο την κυβερνητική πρωτοβουλία για τα social media.

«Το ΠΑΣΟΚ καλό θα ήταν όταν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία (για τα social media) να την είχε αγκαλιάσει περισσότερο. Διότι έχει μία τάση όταν η κυβέρνηση λέει άσπρο, να λέει μαύρο και όταν η κυβέρνηση λέει μαύρο, να λέει άσπρο. Και αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι είναι κολλημένο στα ποσοστά τα οποία είναι», καταλήγει.