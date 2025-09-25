Κ. Χατζηδάκης για Τουρκία: Δεν κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αναφέρθηκε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΣΚΑΪ και στον απόηχο της ακυρωθείσας συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης στην Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε πως «εδώ και 2,5 χρόνια το πράγμα έχει αλλάξει με την Τουρκία έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχουμε αφίξεις τουριστών από την Τουρκία έχουμε μπει σε μια φάση ήρεμων νερών.

Την ίδια στιγμή και όταν υπήρχε ένταση και στα ήρεμα νερά η χώρα δεν σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται, το c’ est la vie σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση των σχέσεων αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα».

Αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως υπάρχει ένας σχεδιασμός, ειδικά για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης ήρθε εδώ ο Αμερικανός υπουργός υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος».

Για τα Τέμπη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Σαμάρα και του Αλέξη Τσίπρα για τα αιτήματα που έχει ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι, για την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών

«Σεβαστές οι απόψεις όλων, συνήθως στα κράτη δικαίου και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες οποιοσδήποτε παρατηρητής να λέει “πηγαίντε προς τα εδώ και τα εκεί”. Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε ούτε στις δίκες για Χρυσή Αυγή, Μάνδρα και Μάτι» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Παράλληλα, υποστήριξε πως το «θέμα δεν είναι πολιτικό αλλά δικαστικό. Ό,τι και αν αποφασίσει η δικαιοσύνη, δεν χάνεται το δικαίωμα αίτησης για εκταφή καθώς μπορεί να κατατεθεί στο πλαίσιο της δίκης».

Ακόμα, ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «πολιτικό εμπόριο από κάποιους να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι για Μάτι Μάνδρα και Τέμπη».