Κ. Χατζηδάκης για τα 82 χρόνια από το ναζιστικό ολοκαύτωμα: Τα Ανώγεια διδάσκουν γενναιότητα και φιλοπατρία

Ογδόντα δύο χρόνια από το ολοκαύτωμα των Ανωγείων του 1944 και την κυβέρνηση εκπροσώπησε στις φετινές εκδηλώσεις ο αντιπρόεδρός της, Κωστής Χατζηδάκης.

Σε σχετική ανάρτησή του ξεκινά από την υπόμνηση της διαταγής που είχε εκδώσει τότε ο Γερμανός διοικητής:

«”…Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωριού και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου».

Χανιά 13-8-44 ο Στρατηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης Χ. ΜΙΛΛΕΡ”

Αυτή είναι η διαταγή ισοπέδωσης των Ανωγείων από τους Γερμανούς Ναζί στις 13 Αυγούστου 1944. Είναι το τρίτο κατά σειρά ολοκαύτωμα των Ανωγείων μετά τα δύο προηγούμενα το 1822 και το 1867 από τους Τούρκους. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα του 1944. Οι Ανωγειανοί, όσοι δεν σκοτώθηκαν, κατέφυγαν στα γύρω χωριά, ανάμεσα στα οποία και το δικό μου – η καταγωγή μου είναι από εκεί», γράφει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνεχίζει:

«Ακόμα θυμάμαι τις διηγήσεις του πατέρα μου για τους Ανωγειανούς που έμεναν για κάποιο διάστημα σπίτι μας. Και τους δεσμούς φιλίας που χτίστηκαν από τότε.

Σήμερα είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελληνική Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Μεγάλη η συγκίνηση όλων μας. Τα Ανώγεια διδάσκουν γενναιότητα και φιλοπατρία. Και στέλνουν σ’ όλους εμάς το μήνυμα πως πρέπει να προχωράμε με εθνική ενότητα και αληθινή αγάπη στην πατρίδα μας», καταλήγει ο Κ. Χατζηδάκης.