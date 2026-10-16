Κ. Χατζηδάκης για Γ. Βαρδινογιάννη: Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή του Παναθηναϊκού

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κωστής Χατζηδάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του επιχειρηματία και πρώην προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην επιχειρηματική πορεία του εκλιπόντος, στους ισχυρούς δεσμούς του με την Κρήτη, αλλά και στη σημαντική προσφορά του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή στην ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τις συναντήσεις τους στο γήπεδο, επισημαίνοντας ότι ο «Καπετάνιος» θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων για τους τίτλους, τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές και τις ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη:

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας.

Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να τον συναντώ στο γήπεδο. Θα θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις και την κοινή μας αγάπη για τον Παναθηναϊκό, που για τον ίδιο παρέμενε πάντοτε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του.

Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο «Καπετάνιος» συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους. Με έναν Παναθηναϊκό που κοιτούσε στα μάτια μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η θέση του στην ιστορία του συλλόγου είναι ξεχωριστή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».