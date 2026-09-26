Κ. Χατζηδάκης για επέτειο δολοφονίας Π. Μπακογιάννη: Απώλεια για κάθε δημοκρατικό πολίτη και πλήγμα για την ίδια τη Δημοκρατία

«Ηδολοφονία του δεν ήταν μεγάλη απώλεια μόνο για την οικογένειά του και για όλους εμάς που τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ήταν μεγάλη απώλεια για κάθε δημοκρατικό πολίτη και πλήγμα για την ίδια τη Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του για την επέτειο των 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

«Η δολοφονία του δεν ήταν μεγάλη απώλεια μόνο για την οικογένειά του και για όλους εμάς που τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ήταν μεγάλη απώλεια για κάθε δημοκρατικό πολίτη και πλήγμα για την ίδια τη Δημοκρατία. Παύλο Μπακογιάννη, δεν σε ξεχνάμε!», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.