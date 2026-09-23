Κ. Χατζηδάκης από Κοζάνη: Μεγάλο έργο για τη Δυτική Μακεδονία το data center της Amazon

Για ένα έργο μεγάλης σημασίας όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο data center που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην Κοζάνη, μετά τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Μετά την επίσκεψη του στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δήλωσε:

«Ενημερώθηκα μόλις προηγουμένως για ένα πολύ μεγάλο έργο όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για το data center που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Κοζάνης, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon. Η αρχική φάση του έργου προβλέπει ισχύ 300 MW, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW””

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τον ρόλο της Amazon στον τεχνολογικό εξοπλισμό του data center, σημειώνοντας: οτι “σχετίζεται με τον εξοπλισμό, είναι θέμα της Amazon».

Αναφερόμενος στις θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν, ο ίδιος εκτίμησε ότι με “την έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης, ισχύος 300 MW, θα απασχολούνται περίπου 400 έως 500 εργαζόμενοι” κυρίως επιστήμονες και εξειδικευμένο προσωπικό «κι όταν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει μια προοπτική να φτάσει μέχρι τα 1.000 MW, θα μιλάμε για 1.500 εργαζομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε, ικανοποιημένος από την προοπτική της επένδυσης, συνδέοντάς την με την πορεία της ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια υπενθυμιζοντας οτι “οτι 2019, ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέλαβα μια ΔΕΗ που ήταν στο χείλος του γκρεμού».

Η συμφωνία ΔΕΗ–AWS εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών εγκαταστάσεων της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετατροπή της περιοχής σε κόμβο ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών.