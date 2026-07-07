Κ. Χατζηδάκης: Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη σύντομα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς το νέο δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint, καθώς το μοντέλο σχεδιάζεται να επεκταθεί και στα σημεία όπου είχε παρουσία ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σήμερα σε λειτουργία το τρίτο κατάστημα myPoint στην Αττική. Κατά την τελετή αγιασμού και εγκαινίων του myPoint Κηφισιάς, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προανήγγειλε ότι, μετά τον Χολαργό και τον Κεραμεικό, θα ακολουθήσει η λειτουργία τριών ακόμη καταστημάτων εξυπηρέτησης σε Καλλιθέα, Γαλάτσι και Πειραιά.

Στα εγκαίνια παρέστη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε ότι παράλληλα με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, που συμβάλλουν στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής και στην αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων, τα νέα γραφεία myPoint θα συμπληρώσουν σταδιακά τα κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα και εκείνους που δυσκολεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

«Σήμερα γίνεται ένα ακόμα βήμα. Μια νέα πραγματικότητα για τους πολίτες που χρειάζονται να συνομιλούν και να λαμβάνουν καθοδήγηση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Θα προχωρήσουμε σε όλη την Ελλάδα», όπως τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει συνολικά 80 σημεία φυσικής παρουσίας σε ολόκληρη τη χώρα, προσθέτοντας ότι και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες του οποίου ενσωματώθηκαν στην ΑΑΔΕ, διαθέτει αντίστοιχες δομές, στις οποίες θα επεκταθεί το ίδιο μοντέλο εξυπηρέτησης. «Στόχος είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Κηφισιά, να το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα» και «η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συνδυαστεί με πλήρη διαφάνεια, αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών μας, όπως τη δικαιούνται».

«Η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο», τόνισε από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο σημείο myPoint «δεν είναι απλώς ένα νέο κατάστημα, είναι η μετάβαση σε μία σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης του πολίτη».

Όπως τόνισε ο κ. Πιτσιλής, «η ονομασία myPoint σηματοδοτεί ένα σταθερό και αναγνωρίσιμο σημείο επαφής με την ΑΑΔΕ. Οι υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης αναβαθμίζονται και μετεξελίσσονται από παραδοσιακά σημεία διεκπεραίωσης μετατρέπονται σε τεχνολογικά υποστηριζόμενους κόμβους εξυπηρέτησης, προσβάσιμους σε όλους και πιο κοντά στις ανάγκες τους».