K. Χατζηδάκης: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο – Οι Ευρωπαίοι τοποθετήθηκαν σαν Έλληνες

Οαντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε νομικά ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και διαβεβαιώνει ότι οι ενεργειακές έρευνες στην Κρήτη δεν πρόκειται να επηρεαστούν.

«Δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, αλλά από την άλλη πλευρά, η επικύρωση του άκυρου αυτού τουρκολιβυκού μνημονίου δεν ανατρέπει μια σειρά από πολύ σημαντικές εθνικές επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα όλων των τελευταίων ετών. Δεν παράγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του στο ERT News Radio 105,8.

«Επίσης, σε σχέση με την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του συνόλου των κρατών μελών, πέραν του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου του Συμβουλίου και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τοποθετήθηκαν σαν να είναι Έλληνες και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη η σχετική ανακοίνωση αυτό καταδεικνύει. Αλλά επίσης θέλω να σημειώσω ότι οι έρευνες που έχουν προγραμματιστεί νοτίως της Κρήτης θα συνεχιστούν κανονικά, η chevron θα προχωρήσει κανονικά σε αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει.

Όλοι αυτοί που έσπευσαν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα, ξέχασαν ότι μετά από πολλές δεκαετίες φτάσαμε σε υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, συμφωνία με την ΑΟΖ για την Ιταλία που δημιουργούν συμφωνίες και ένα προηγούμενο για την διευθέτηση αντίστοιχων ζητημάτων με άλλους γείτονες μας και επίσης ξεχνούν ότι έκλεισε μετά από πολύ καιρό ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο, χαράχθηκαν θαλάσσια οικολογικά πάρκα, έχουν αναβαθμιστεί πολύ σημαντικά οι σχέσεις μας στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε υπογράψει δύο φορές ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, έχουμε πάρει τα Rafale από τη Γαλλία, ξεκινήσαμε να παίρνουμε Belharra, έχουμε παραγγείλει τα F-35 στην Τουρκία, στην Αμερική, ενώ η Τουρκία ακόμα παρακαλεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όλα αυτά είναι συγκεκριμένες κινήσεις στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, τις οποίες αναφέρω ακριβώς για να καταδείξω ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της και ότι η κριτική που ασκείται τώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση παραγνωρίζει μία σειρά από σημαντικότατα βήματα που έχουν γίνει, που δεν ήταν ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητα. Η Τουρκία, όλες οι χώρες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή μας και γενικότερα κάθε μία έχει τους στόχους της στην εξωτερική της πολιτική, τις στοχεύσεις της, τις επιμέρους επιδιώξεις της και τις κινήσεις της.

Λοιπόν, δεν θα έπρεπε κανείς να περιμένει ότι κινείται μόνο η Ελλάδα και όλες οι άλλες χώρες δεν κινούνται ή μένουν αδιάφορες. Το σημαντικό όμως είναι να έχουμε μπροστά μας όλη την εικόνα και όταν δει κανείς όλη την εικόνα τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια που έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ότι η θέση της δικής μας χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά. Δεν είναι προθέσεις, δεν είναι σχεδιασμοί για το μέλλον. Είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα».

«Το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ δύσκολο διεθνές πρόβλημα, δεν έχει βρει κάποια μαγική συνταγή για την αντιμετώπισή του»

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, σημείωσε ότι «το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα πολύ δύσκολο διεθνές πρόβλημα, το οποίο δεν έχει βρει κάποια μαγική συνταγή για την αντιμετώπισή του. Θυμάστε που ήμασταν με τις ροές εξ ανατολών, με την Τουρκία το 2019 – 2020 και ακόμα περισσότερο το 2015. Σήμερα εκεί, λόγω του ότι έχει υπάρξει μια συνεννόηση και από πλευράς ευρωπαϊκής και από πλευράς ελληνικής. Έχουμε ένα πολύ μικρό κλάσμα σε σχέση με το πρόβλημα που είχαμε. Θυμηθείτε ας πούμε τι είχε γίνει το 2020, τον Μάρτιο στον Έβρο. Να πάμε εκεί με την αποφασιστική τότε αντίδραση της Ελλάδας και της κυβέρνησης φυσικά. Τώρα έχουμε το θέμα με τη Λιβύη. Η Λιβύη είναι ένα κράτος με δυο κυβερνήσεις, που είναι σε μια κατάσταση τουλάχιστον ιδιότυπη. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχουν δυο διαφορετικές κυβερνήσεις, μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από οποιονδήποτε έλεγχο. Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει όλο το τελευταίο διάστημα να βρεθεί κάποια συνεννόηση. Αν ανατρέξετε στα στατιστικά στοιχεία, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, θα δείτε ότι πότε το πράγμα κάπως περιορίζεται ή πολύ σημαντικά περιορίζεται λόγω και κάποιων κινήσεων που προφανώς γίνονται από τις όποιες λιβυκές αρχές. Ανεξάρτητα όμως από το τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι λιβυκές αρχές, από τη δική μας πλευρά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και το έχουμε πει παντού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση και δεν θα αφήσουμε η Ελλάδα να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Εδώ ουσιαστικά έχει και ένα θέμα ευρωπαϊκό και ένα θέμα ευρύτερης συνεργασίας με ολόκληρη τη γειτονιά μας, Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε καθόλου θεατές σε όλη αυτή την ιστορία. Και σας είπα και σε σχέση με τις ροές που είχαμε παλαιότερα εξ ανατολών, αυτό το έχουμε αποδείξει και αυτό είναι βασικό σημείο στην πολιτική μας».

«Σχέδιο με όραμα για την Ελλάδα του 2030 – Όχι πολιτικές με σαπουνόφουσκες

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για την προοπτική της χώρας προς το 2030, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν την ελπίδα και τις μεταρρυθμίσεις απέναντι στο ρίσκο μιας κυβερνητικής αστάθειας.

«Απολογισμός έργου όπως έχουμε ευθύνη να κάνουμε απέναντι στους πολίτες, σύγκριση της δικής μας πολιτικής ομάδας με τις πολιτικές ομάδες των άλλων κομμάτων. Σύγκριση του αρχηγού μας με τους αρχηγούς των άλλων πολιτικών κομμάτων και σχέδιο όραμα για την Ελλάδα του 2030. Όχι με πολιτικές σαπουνόφουσκες, όχι με τετριμμένες προτάσεις, αλλά με νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μέλλον, το οποίο έρχεται ορμητικά. Το βλέπετε με την τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπετε με τις νέες τεχνολογίες, με τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες επίσης προσλαμβάνουν ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι παρούσα στο επίπεδο αυτό του σοβαρού υπεύθυνου σχεδιασμού για τη χώρα, μένοντας σε σχέσεις ειλικρίνειας και εντιμότητας με τους πολίτες. Άρα θα συνδυάσουμε στο πρόγραμμά μας την αλήθεια με τις καινοτόμες προσεγγίσεις και προτάσεις. Το 2023, 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές, έδειχναν 32, 33, 34% και μετά πήρε 41%. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και τώρα το ίδιο, αλλά εμείς θα δουλέψουμε με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα στο διάστημα που απομένει για να προχωρήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν στο επόμενο εξάμηνο. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες τελικά στο δίλημμα ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες λόγω κυβερνητικής αστάθειας, θα διαλέξουν την ελπίδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκ των πραγμάτων η μόνη πολιτική δύναμη σήμερα που οι Έλληνες μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους».

«Δεν έχουμε και δεν πρέπει να έχουμε κάποιο σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας»

Μιλώντας για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται σταθερά μπροστά χωρίς να χρειάζεται να κάνει τις περικοπές που κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Όλα τα παρακολουθούμε και όλα θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε και όλα θα συνεχίσουν να μας προβληματίζουν. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή την ώρα στη φάση που βρίσκονται χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, που κάνουν περικοπές στους προϋπολογισμούς τους. Εμείς κάνουμε σταθερά βήματα μπροστά. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη φάση, δυσκολότερη από ότι είναι φυσικά η Γαλλία και η Ιταλία την περασμένη δεκαετία. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ως λαός ότι τα προβλήματα δεν τα λύνει η βία. Από κει και πέρα η κυβέρνηση με δύο τρόπους τοποθετείται απέναντι σε αυτό τα κοινωνικά ζητήματα. Το ένα είναι με αποτέλεσμα στη δουλειά της το γεγονός ότι σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων έχουμε 600.000 παραπάνω θέσεις εργασίας, νομίζω δείχνει την κατεύθυνση και την εθνική επιτυχία που έχουμε ως προς αυτό, αλλά την ίδια στιγμή, έχουμε απόλυτη συνειδητοποίηση ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, αλλά συνεχίζεται και με διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, είδε τους αγρότες ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμά του και πολύ καλά έκανε όταν πήγε στη Λάρισα. Η υπουργός Παιδείας βλέπει τα 15μελή των σχολείων. Δεν έχουμε και δεν πρέπει να έχουμε κάποιο σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας. Όλα πάνε καλά. Αλλά από την άλλη πλευρά σας είπα προβάλουμε και θα προβάλλουμε την πολιτική μας που δεν είναι θεωρίες. Είναι έργο σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Εξαντλούμε πάντοτε τις δυνατότητες βάσει των αντοχών του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση πουθενά, Δεν υπάρχει πολιτικός πουθενά στον κόσμο που να μη θέλει να είναι ευχάριστος και να δίνει περισσότερα στους πολίτες. Το ζήτημα είναι μέχρι ποιου σημείου μπορείς να το κάνεις χωρίς να ανατραπούν όλα και χωρίς να ζημιώσει τελικά την οικονομία και τους πολίτες. Σε σχέση με τα ενεργειακά ειδικά, είμαστε τρίτοι σε ένταση ενίσχυσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες κάθε χώρας. Συνεχίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. (…) Ο Πρωθυπουργός μαζί με την κ. Μελόνι ήταν οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια λέγοντας ότι εκτός από τις ευελιξίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, πρέπει να δοθούν και περαιτέρω ευελιξίες και γίνονται συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων Συμβουλίων να δούμε πού το πράγμα θα οδηγηθεί».

Τέλος, για τα το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέφερε πως «έχουμε ένα πρόβλημα στην ελληνική πολιτική. Στη δεκαετία την περασμένη οξύνθηκε το πρόβλημα με την τοξικότητα και την εχθροπάθεια και συνεχίζεται. Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αυτό ως ταυτοτικό στοιχείο, ως βασικό στοιχείο της πολιτικής τους και των λόγων τους στη Βουλή, ιδιαίτερα ορισμένα μικρά κόμματα. Μπορούμε να έχουμε φυσικά πολιτικές διαφορές. Αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ο εμφύλιος πετροπόλεμος. Εμείς οφείλουμε ως το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδας να παραμείνουμε και θα παραμείνουμε σε μία γραμμή υπευθυνότητας, σοβαρότητας και ήπιου πολιτικού διαλόγου».