Κ. Χατζηδάκης: 1 δισ. ευρώ πληρωμές στους αγρότες μέχρι το τέλος Ιουνίου – Το σχέδιο δράσης για τη Θεσσαλία

Στο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για να κλείσουν οι πληγές της Θεσσαλίας, αλλά και στην συνολικότερη προσπάθεια για μια Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στη Λάρισα.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να λαμβάνει ακριβώς τα κονδύλια που ελάμβανε για αγροτικές επιδοτήσεις. Με μια διαφορά: θα γίνει μια ανακατανομή των κονδυλίων όπως έγινε και πέρυσι, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Και το ερώτημα είναι: θέλουμε να στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς, ή όχι; Εμείς απαντάμε ναι! ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ήδη ότι έως το τέλος του Ιουνίου, θα καταβληθούν στους αγρότες 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ» είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπενθύμισε δε ότι παρά τις όποιες καθυστερήσεις και αναταράξεις που προκλήθηκαν το 2025 από τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στη γεωργία και την κτηνοτροφία καταβλήθηκαν συνολικά πέρυσι, σε μια δύσκολη χρονιά, 3,8 δισ. ευρώ, 13% περισσότερα σε σχέση με το 2024.

«Η Θεσσαλία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές από φυσικές καταστροφές όπως ο Ιανός και ο Ντάνιελ, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, από σεισμούς, αλλά και συνολικότερα από τις οδύνες της μετάβασης του αγροτικού τομέα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κρίσεις αυτές, η κυβέρνηση:

Κατέβαλε περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε στήριξη και αποκατάσταση της Θεσσαλίας μέσα από την κρατική αρωγή, τη στεγαστική συνδρομή, τον ΕΛΓΑ και άλλα σχήματα.

Έχει ολοκληρώσει ήδη τα έργα αποκατάστασης σε 106 σημεία του οδικού δικτύου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε πάνω από 134 σημεία.

Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην αποκατάσταση του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου, που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι αργά το καλοκαίρι. Ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει αποκατασταθεί ως τότε.

Ολοκληρώνει και παραδίδει το καλοκαίρι τον Ε65, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ξεκίνησε την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ μεγάλων αρδευτικών έργων, όπως το δίκτυο Υπέρειας – Ορφανών και το φράγμα του Ταυρωπού.

«Μιλώντας γενικότερα για τα ύδατα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.«Για μια ολιστική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, τόσο για αντιπλημμυρική προστασία, όσο και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ύδρευσης, και κυρίως της άρδευσης.Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίστηκε οριστικά το ζήτημα της οργανωτικής συγκρότησης του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Με εργαλείο τον ΟΔΥΘ περνάμε σε μία νέα φάση ολοκληρωμένης και συντονισμένης διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία και προώθησης όλων των απαραίτητων έργων. Η Θεσσαλία μαζί με την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Αθήνα είναι για εμάς οι τέσσερις περιοχές προτεραιότητας της χώρας για το ζήτημα των υδάτων».