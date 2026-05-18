Κ. Αναστασιάδης από την Τελετή Έναρξης του Aristotle Innovation Forum: Η καινοτομία πρέπει να γίνει συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας

Με μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, χθες, Κυριακή 17 Μαΐου, η επίσημη Τελετή Έναρξης του Aristotle Innovation Forum, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από την Κυριακή 17 έως το Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, κατά την έναρξη του πρώτου Aristotle Innovation Forum, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες σε μια «συνάντηση ιδεών, γνώσης, δημιουργικότητας και πράξης», τονίζοντας ότι η ίδια η παρουσία εκατοντάδων επιστημόνων, ερευνητών, πολιτικών, επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο αποτελεί ήδη ένα μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα.

Υπογράμμισε πως στόχος της διοργάνωσης δεν είναι απλώς η πραγματοποίηση ενός ακόμη επιστημονικού συνεδρίου, αλλά η ανάδειξη της καινοτομίας ως εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής προτεραιότητας.

Ο Πρύτανης τόνισε ότι το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα και τολμηρά η καινοτομία και οι εφαρμογές της θα βρεθούν στον πυρήνα των πολιτικών σχεδιασμών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι Πανεπιστήμιο και Έρευνα αποτελούν «αδιάσπαστη ενότητα» και ότι η ανάπτυξή τους πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαία εθνική πολιτική με αναπτυξιακό πρόσημο.

Σε ιδιαίτερα χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του, επισήμανε ότι η προαγωγή της επιστήμης, της καινοτομίας και της αριστείας θα έπρεπε να αποτελέσει πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, προτείνοντας μάλιστα να κατοχυρωθεί συνταγματικά, με προσθήκη σχετικής πρόβλεψης στο άρθρο 2 του Συντάγματος της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, «η προαγωγή της καινοτομίας θα έπρεπε να είναι θεμελιώδης στρατηγική επιλογή της χώρας».

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, μέσα από χρηματοδότηση, ανθρώπινους πόρους, σύγχρονες υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και αξιοποίηση του δυναμικού του απόδημου Ελληνισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία του ίδιου του τίτλου «Aristotle Innovation Forum». Επισήμανε ότι ο Αριστοτέλης μπορεί να μην χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη «καινοτομία», όμως ενσάρκωσε πλήρως το νόημά της, μέσα από τη συστηματική μελέτη, την αμφισβήτηση, την αναζήτηση πέρα από τα όρια και τη σύνδεση γνώσης και πράξης. Όπως υπογράμμισε, ο τίτλος του Forum συμπυκνώνει τρεις θεμελιώδεις έννοιες: «Aristotle» γιατί χρειάζονται ρίζες, «Innovation» γιατί απαιτείται τόλμη και «Forum» γιατί η πρόοδος προϋποθέτει συνάντηση και διάλογο.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι το Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια πανεπιστημιακή διοργάνωση: έναν νέο δημόσιο χώρο για τη γνώση, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και το μέλλον της χώρας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει γνώση, να καινοτομεί, να προσελκύει ταλέντο και να δημιουργεί θεσμούς διεθνούς ακτινοβολίας.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι το Aristotle Innovation Forum δεν ανήκει μόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά «στους νέους ανθρώπους που θέλουν έναν λόγο να μείνουν, να επιστρέψουν ή να συνδεθούν», στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στη χώρα η οποία χρειάζεται «ένα νέο παραγωγικό και πνευματικό υπόδειγμα». Δήλωσε, τέλος, ότι η επιτυχία του θεσμού δεν θα κριθεί από την εντυπωσιακή έναρξή του, αλλά από τη διάρκεια, τη συνέπεια και την πραγματική του απόδοση στο μέλλον.

Την Τελετή παρουσιάσει ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ξεχωριστή θέση στην Τελετή είχε το μουσικό μέρος της βραδιάς στο οποίο συμμετείχαν η Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» και το Χορωδιακό Εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού, καθώς και η Χορωδία του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση της Νικολέτας Πουρσανίδου.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

