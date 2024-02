J2US: Πρόσωπα έκπληξη στο σόου – Ποιοι έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους;

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει για τη μεγάλη πρεμιέρα του «Just the 2 of us», στις 17 Φεβρουαρίου, η εκπομπή της Σίσσυ Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι», αποκάλυψε όλα τα πρόσωπα που θα δούμε στο αγαπημένο talent show.

Η λαμπερή πρεμιέρα του «Just the 2 of us» πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Φεβρουάριου, σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα από τα αρχικά σχέδια.

Ο λόγος που επισπεύδεται η πρεμιέρα του «Just the 2 of us» είναι για να αυξηθούν τα επεισόδια και να μειωθεί το κόστος τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της Real, το deal του Alpha με την Barking Well περιλαμβάνει συνολικά 17 επεισόδια, με το κόστος να «κλειδώνει» λίγο πιο κάτω από το αντίστοιχο του περσινού κύκλου.

Τα πρόσωπα που θα μας κρατούν συντροφιά κατά τη διάρκεια του show έχουν κλειδώσει κι έχουν ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Όσον αφορά τους coaches που θα δούμε, εκτός από την Άντζελα Δημητρίου, η οποία δεν είναι σίγουρο ακόμα πως θα την απολαύσουμε στο talent show, είναι οι εξής:

Ευρυδίκη

Σοφία Κουρτίδου

Θάνος Καλλίρης

Χρήστος Αντωνιάδης

Ανάμεσα στα ονόματα που θα διαγωνιστούν στο «Just the 2 of us» είναι τα εξής: