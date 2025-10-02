Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει, έχουμε ένα παιδί, μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο;

Μετά από τόσα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, η Ήβη Αδάμου δεν χρειάζεται έναν γάμο για να τη δέσει περισσότερο με τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη. Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Πρωινό» και αναφέρθηκε στον δεσμό τους, αλλά και στο θέμα της ζήλιας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η τραγουδίστρια είπε αρχικά, πως «μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με έρωτα και λογική». «Πιστεύω ότι μια σχέση πρέπει να ξεκινάει με πολύ έρωτα και το μυαλό στο κεφάλι. Κάπου πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι να είναι όλα ανεξέλεγκτα και κάνουμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Σεβασμός», τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα περιστατικά ζήλιας, ενώ εξήγησε πως μετά από τόσα χρόνια σχέσης με τον Μιχάλη Κουινέλη δεν χρειάζεται έναν γάμο για να αποδείξουν τα συναισθήματά τους. «Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Κινητό δεν έχω ψάξει. Δεν έχει δώσει δικαίωμα. Νομίζω αν ψάξεις κινητό, ρίχνεις και λίγο τον εαυτό σου. Ο γάμος δεν είναι κάτι που με καίει. Έχουμε ένα παιδί. Μπορεί να μας δέσει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό;», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για εκείνον το τελευταίο διάστημα. «Εγώ ξέρω ότι με αυτόν τον άνθρωπο συνεργάστηκα άψογα, και μόνο καλά έχω να πω. Είναι πολύ στενάχωρο να συμβαίνει αυτό και να βγαίνουν και προς τα έξω πράγματα», εξήγησε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα. «Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πάρα πολύ, γιατί πραγματικά την έχω στην καρδιά μου. Έτυχε να είναι και η πρώτη συνεργασία μου, αφού γέννησα. Εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Όλο αυτό που βίωσα μαζί της το έχω χαραγμένο στην καρδιά μου».