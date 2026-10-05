Ιβανώφεια: Τριήμερες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη

Ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Β΄ Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν και φέτος τις ετήσιες επετειακές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και πολιτισμού «ΙΒΑΝΩΦΕΙΑ 2026», από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Γεωργίου Ιβάνωφ-Σαϊνόβιτς, η προσωπικότητα και η θυσία του οποίου αποτελούν έναν διαχρονικό και ισχυρό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πολωνία.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει βραβεύσεις, μουσική και θεατρική παράσταση, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες με τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Πολιτιστικό Κέντρο Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Μοναστηρίου 93, 1ος όροφος

19:00 – Βραβεύσεις πρώην Προέδρων της Κοινότητας και Εθελοντών

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των «ΙΒΑΝΩΦΕΙΩΝ 2026» ως ελάχιστος φόρος τιμής για το έργο, την ανιδιοτελή προσφορά και την καθοριστική συμβολή των τιμώμενων προσώπων στην αναβάθμιση της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του πνεύματος αλληλεγγύης.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Πάρκο Γ. Ιβάνωφ

(μεταξύ των οδών Αγίου Νέστορος και Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, πρώην οδού Λαγκαδά)

18:00 Μουσική παράσταση «ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ»

18:15 Θεατρική παράσταση για τη ζωή του Γεωργίου Ιβάνωφ-Σαϊνόβιτς

19:30 Χαιρετισμοί επισήμων

20:00 Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Αθλητικές δράσεις σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Γήπεδο ΠΟΞ, Νικ. Καπάτου 6