Ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους στη Τζόρτζια – Επανεκλέγεται στη Γερουσία ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια , Τζον Όσοφ, εξασφαλίζει την επανεκλογή του, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk του CNN, διατηρώντας μία από τις πλέον κρίσιμες έδρες του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση αποτελούσε σημαντική ευκαιρία για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι είχαν θέσει ως βασικό στόχο την επικράτησή τους στην πολιτεία.

Η νίκη του Όσοφ, σε μια πολιτεία που είχε ψηφίσει υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο χρόνια, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις για το πολιτικό του μέλλον. Είναι ο πρώτος Δημοκρατικός γερουσιαστής που εκλέγεται για δεύτερη πλήρη θητεία στην Τζόρτζια από το 1990.

Η ήττα του Κόλινς και οι εσωκομματικές διαφωνίες των Ρεπουμπλικάνων

Η νέα αποτυχία των Ρεπουμπλικάνων στην Τζόρτζια αναμένεται να προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Όσοφ επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Μάικ Κόλινς, ο οποίος ανήκει στη σκληρά συντηρητική πτέρυγα του κόμματος.

Ο Κόλινς είχε εξασφαλίσει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών, απέναντι στον Ντέρεκ Ντούλεϊ, πρώην προπονητή κολεγιακής ομάδας ποδοσφαίρου. Ο Ντούλεϊ είχε τη στήριξη του δημοφιλούς απερχόμενου κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, οι διαφωνίες του οποίου με τον Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια έχουν προκαλέσει διχασμό στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

Οι αποκαλύψεις που επιβάρυναν την προεκλογική εκστρατεία

Η εκστρατεία του Κόλινς βρέθηκε αντιμέτωπη με έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προεκλογικές δαπάνες του.

Παράλληλα, αποκαλύψεις για τον γαμπρό του προκάλεσαν νέες αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για υποστηρικτή της ιδεολογίας των λευκών εθνικιστών και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έχει αναρτήσει αντισημιτικό περιεχόμενο και ναζιστικές εικόνες στο διαδίκτυο.

Ο Όσοφ αξιοποίησε επανειλημμένα τις συγκεκριμένες υποθέσεις στην προεκλογική του εκστρατεία, μέσα από διαφημιστικά μηνύματα, δημόσιες εμφανίσεις και τις δύο τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις των υποψηφίων.

Η ακρίβεια, ο εμπορικός πόλεμος και το Ιράν

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής συνέδεσε τον αντίπαλό του με την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και τη βενζίνη, τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, αλλά και τον ολοένα και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο με το Ιράν.

Στις προεκλογικές ομιλίες του αναφερόταν συχνά σε πρακτικές εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων και οικονομικού πλουτισμού, τις οποίες, όπως υποστήριζε, έχει φέρει μαζί της η ανάληψη της εξουσίας στην Ουάσιγκτον από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις εκλογές του 2021 στην ανάδειξη της Τζόρτζια σε πολιτικό πεδίο μάχης

Οι ψηφοφόροι της Τζόρτζια εξέλεξαν για πρώτη φορά τον Τζον Όσοφ στη Γερουσία το 2021, έπειτα από επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση, μαζί με τον επίσης Δημοκρατικό Ραφαέλ Γουόρνοκ.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο, λίγες εβδομάδες μετά την οριακή ήττα του Τραμπ στην πολιτεία. Τότε, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε ασκήσει πιέσεις σε τοπικούς αξιωματούχους, ζητώντας να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του.

Η ήττα του Τραμπ και οι νίκες των Δημοκρατικών σηματοδότησαν την ανάδειξη της Τζόρτζια σε μία από τις σημαντικότερες πολιτείες-πεδία εκλογικής μάχης στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Τα σενάρια για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028

Ο Τζον Όσοφ, μόλις 39 ετών, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ανερχόμενα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος. Έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, με την ομάδα του να δημοσιεύει τακτικά προσεγμένα βίντεο στα οποία ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, κατάφερε να συγκεντρώνει πλήθος υποστηρικτών στις δημόσιες εκδηλώσεις του.

Η εκλογική του επιτυχία στον αμερικανικό Νότο, η εξοικείωσή του με τα ψηφιακά μέσα και η νεανική του εμφάνιση έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ ακόμη και στις εκλογές του 2028.

«Δεν ενδιαφέρομαι να γίνω πρόεδρος», ξεκαθάρισε ο Όσοφ

Παρά τα σενάρια για τις μελλοντικές πολιτικές του φιλοδοξίες, ο ίδιος είχε δώσει διαφορετικό μήνυμα σε τηλεοπτική αντιπαράθεση στη Γερουσία τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, είχε δεσμευτεί ότι, εφόσον επανεκλεγεί, θα υπηρετήσει κανονικά την πλήρη εξαετή θητεία του.

«Δεν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος».