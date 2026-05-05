«Ήταν όλα διευθετημένα» καταγγέλλει ο Καστανίδης για τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση από το ΠΑΣΟΚ

«Νομίζω ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική παρουσία στο κόμμα που έχεις αφιερώσει μεγάλο κομμάτι τη ζωής σου, αυτό οδηγεί σε μια παραίτηση» δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο Χάρης Καστανίδης μια ημέρα μετά την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά «ήταν όλα διευθετημένα» καθώς «υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ»

«Τα εξηγώ αναλυτικά στη δημόσια δήλωσή μου. Όταν απειλούνται οργανώσεις μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή. Σε όλη τη διάρκεια από τις εκλογές του 2022 παρότι μέλος του πολιτικού συμβουλίου δεν εκλήθηκα ποτέ να αναλάβω παρουσίασε θέσεων του κινήματος» είπε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός απαντώντας ότι «δεν πήγα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ γιατί είχαν προηγηθεί όλα αυτά».

Διευκρίνισε εκ νέου «για άλλη μια φορά γιατί δείχνει το μέγεθος της απρέπειας (σ.σ. από τον Νίκο Ανδρουλάκη): Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της κυβέρνησης για ανεξάρτητη αρχή όσον αφορά θέματα δημοσίων έργων. Το 2012 διαγράφθηκαν 31 βουλευτές με τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο. Ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου έπαιζε τρέιλερ σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι εγώ θέλω την αποπομπή του. Όταν άκουσαν τη συνέντευξη κατάλαβαν το λάθος τους».

Σημείωσε, δε, με νόημα πως «όταν μετά τις ευρωεκλογές το 2024 τέθηκε από πολύ στενούς του συνεργάτες που μέχρι τότε τον στήριζαν, θέμα αλλαγής αρχηγού εγώ δεν το στήριξα παρότι αποκλεισμένος από τη Βουλή».

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Καστανίδης απάντησε «δεν υπάρχει καμία πολιτική επικοινωνία με κόμματα ή πρόσωπα Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή εκφράζοντας τις απόψεις μου, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές πολιτικές αποφάσεις»