Ιταλία: Υποψηφιότητα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 πρότεινε στη Βουλή η Λέγκα

Επίσημη πρόταση στο Ιταλικό Κοινοβούλιο κατέθεσε το κόμμα της Λέγκα, για την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το κόμμα.

Το σχετικό κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου της Λέγκα, αρχίζει με μια αναφορά σε αξιόλογα προηγούμενα (από τον Ρούζβελτ το 1906 μέχρι τους Ράμπιν, Πέρεζ και Αραφάτ το 1994, και τον Μπαράκ Ομπάμα το 2009), και συνεχίζει αναφέροντας ότι «η αποτελεσματική εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, δηλαδή η διατήρηση μιας διαρκούς εκεχειρίας, υπό διεθνείς εγγυήσεις, θα αποτελούσε βάσιμο και νόμιμο λόγο για την υποβολή της υποψηφιότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης».

Στο κείμενο αναφέρεται πως «η εν λόγω αναγνώριση, θα είχε μεγάλη ενθαρρυντική αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδίως για την ισραηλινή και παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών, στην προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης και αμοιβαίου σεβασμού».

«Σε μια ιστορική στιγμή που χαρακτηρίζεται από την επανεμφάνιση αντισημιτικών συναισθημάτων και ριζοσπαστικοποίησης», συνεχίζει το κείμενο της πρότασης, «μια ειρηνευτική πρωτοβουλία αυτής της εμβέλειας αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας και παγκόσμιας ευθύνης».

Η Λέγκα λοιπόν, με την παρούσα πρόταση, δεσμεύει την κυβέρνηση και καλεί την Επιτροπή «να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026, ως αναγνώριση του διαμεσολαβητικού του ρόλου και της συμβολής του στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, εξαρτώντας την υποστήριξη αυτή από την ουσιαστική εφαρμογή και υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Το εν λόγω κείμενο ακολούθησε ένα πρωινό μήνυμα της Λέγκα, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα θα καταθέσει πρόταση «και στις Βρυξέλλες, με την ελπίδα ότι το σχέδιο ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί χωρίς εμπόδια».

Σύμφωνα με το μήνυμα αυτό, «το κόμμα του Ματέο Σαλβίνι είναι πεπεισμένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει την σημαντική αυτή διάκριση το επόμενο έτος» και παράλληλα «αξιολογεί πολύ θετικά το Νόμπελ που μόλις απονεμήθηκε στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάντο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στο κομμουνιστικό καθεστώς του Μαδούρο», την οποία χαρακτηρίζει ως «μια αυθεντική φωνή για την προώθηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων».